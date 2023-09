Wolfsburger Autostadt desinfiziert nachhaltig mit UVC-Licht

Zum Schutz vor Keimen setzt die Autostadt in Wolfsburg bei Rolltreppen ab sofort auf nachhaltige Technologie: Das patentierte UVC-Desinfektionsmodul Escalite von der UV-Innovative Solutions GmbH bestrahlt im Inneren der Brüstung die Handläufe der Rolltreppe in der Konzernwelt mit UVC-Licht. Das teilt die Autostadt mit.

Dadurch würden die Oberflächen desinfiziert sowie anhaftende Viren und Bakterien weitestgehend neutralisiert. Bis zum Ende des kommenden Jahres sollen weitere Rolltreppen im Themenpark, darunter im Konzernforum und im markenübergreifenden Automobilmuseum Zeithaus, ebenfalls mit diesem Desinfektionsmodul ausgestattet werden.

Autostadt in Wolfsburg will Infektionsquellen ausschalten

Ralf Kösters, Leiter des Infrastrukturmanagements in der Autostadt, sagt. „Jede Woche nutzen mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher die stark frequentierte, ca. 35 Meter lange und 15 Meter hohe Rolltreppe in der Konzernwelt. Die Nutzung der Handläufe ist dabei essenziell, um nicht zu stolpern oder zu fallen. Gleichzeitig gelten Handläufe als eine der geläufigsten Infektionsquellen. Mit dem eingesetzten Desinfektionsmodul reduzieren wir die Keime und leisten somit einen weiteren Beitrag zum Schutz und zur Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeitenden.“

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Das UVC-Desinfektionsmodul Escalite nutze UVC-Licht, um Keime nachhaltig und chemiefrei zu beseitigen. Bei dem UVC-Licht handelt es sich um den kurzwelligen und energiereichen Anteil der UV-Strahlung, der von der Sonne ausgeht und für den Menschen unschädlich ist. Das Verfahren wird vorwiegend an Plätzen mit hohem Besucheraufkommen wie an Bahnhöfen und Flughäfen sowie in Einkaufszentren genutzt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de