Ein Wolfsburger Kalender soll die Ausbildung unterstützen

Die Wolfsburger Künstlergruppe „10 KW“ legt erneut einen kreativ gestalteten Kalender für den guten Zweck auf: Mit dem Verkaufserlös wollen die Künstlerinnen und Künstler zum 19. Mal den Förderverein „ready4work“ unterstützen. Ab dem 2. Oktober ist die Ausgabe für das Jahr 2024 in einer auf 400 Stück limitierten Auflage zum Preis von 12 Euro im Handel erhältlich, heißt es in der Mitteilung.

Und weiter: „Es gibt freie Ausbildungsstellen und gleichzeitig viele Jugendliche, denen aufgrund schulischer, sprachlicher oder persönlicher Schwierigkeiten der Einstieg in eine Ausbildung schwerfällt.“ Diese jungen Menschen unterstütze „ready4work“ auf dem Weg in die berufliche Zukunft, indem der Verein Ausbildungsplätze fördere, die der Regionalverbund für Ausbildung gemeinsam mit kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region umsetzt. Auszubildenden würden während der Ausbildungszeit eine individuelle Beratung und Begleitung erhalten. „Dafür werden 100 Prozent des Kalender-Verkaufserlöses eingesetzt“, heißt es.

Wolfsburger Gruppe „ready4work“ bekommt die Kalender-Einnahmen

„Der Kalender ist der Künstlergruppe eine Herzensangelegenheit. Nach einem Jahr Pause haben sie für 2024 wieder einen wunderschönen Kalender gestaltet, erstmals in einem neuen kleineren Format und zu einem hervorragenden Preis“, sagt Klaus Mohrs, Vorstand des Fördervereins „ready4work“. Vor 20 Jahren hatte die Gruppe den ersten Kunstkalender initiiert. Dazu gehören die Künstlerinnen und Künstler Eimo und Ingrid Cremer, Gerd Druwe, Renate Gallasch, Yoko Haneda, Irene Heimsch, Paul Kaminski, Rosi Marx, Doris Weiß und Stefanie Woch. Gastkünstler der Ausgabe 2024 sind die Wolfsburger Jörg Hennings und Walter Winter.

Ab dem 2. Oktober ist der Kalender zum Preis von 12 Euro an folgenden Verkaufsstellen in Wolfsburg erhältlich: Museumsshop im Kunstmuseum, Buchhandlung Sopper Vorsfelde, Geschäftsstellen der Wolfsburger Tageszeitungen, Buchhandlung Thalia, Wolfsburg-Store am Hauptbahnhof und Volkswagen-Shop bei Tor 17. Bestellungen unter Angabe der Adresse und Stückzahl per E-Mail an info@ready4work.de oder per Telefon unter (05361) 8971950.

Der Rotary-Club Gifhorn-Wolfsburg, der Rotary-Club Wolfsburg und die Wolfsburg AG unterstützen die Produktion. Weitere Informationen zum Kunstkalender, den Verkaufsstellen und Bestellmöglichkeiten gibt es auf www.ready4work.de im Internet.

