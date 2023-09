Wendschott Der Wolfsburger Oberbürgermeister hilft bei der Essensausgabe. Organisatoren sind trotz VW-Familienfestes zufrieden mit Bauernmarkt in Wendschott.

Auch Wolfsburgs OB Dennis Weilmann packte mit Familie beim Bauernmarkt in Wendschott an, half bei der Essensausgabe.

Bauernmarkt Beim Bauernmarkt in Wendschott packt auch OB Weilmann an

Dicht gedrängt tummelten sich am Samstag Besucherinnen und Besucher beim Bauernmarkt des Dorfvereins Wendschott am Niedersachsenhaus und auf dem Hof Bebenroth. Zufrieden zeigt sich daher auch Pressesprecher Stefan Lorenz: „Die anstrengenden Planungen und der Aufbau der vergangenen Tage haben sich wieder gelohnt. Schön ist dabei auch die gegenseitige Unterstützung der Vereine im Ort.“

Bei strahlendem Sonnenschein begrüßte der Vorsitzende Michael Kienapfel laut Mitteilung die Besucher und eröffnete den Markt mit dem ökumenischen Gottesdienst, den Pastor Matthias Rotkirch und Norbert Batzdorfer unter Begleitung des Posaunenchores der Johannesgemeinde Vorsfelde abhielten. Im Anschluss daran standen Auftritte der Awo-Kita Wendschott und der Kinder der Grundschule Wendschott auf dem Programm, die unter der Leitung von Schulleiterin Stephanie Neuman extra plattdeutsche Lieder einstudiert hatten.

Bauernmarkt in Wendschott endet mit Auftritt von „Zappenduster“

An den Verkaufsständen gab es Speisen rund um die Kartoffel: Puffer, Pellkartoffeln und vieles mehr. Auch Wolfsburgs Oberbürgermeister mit seiner Familie zählte zu den Helfern. Am Speisestand half Dennis Weilmann mit Ehefrau Janina und Sohn Jannis bei der Ausgabe der Kartoffelsuppe. Mitglieder des WSV grillten Krakauer und Bratwurst, heißt es weiter. Borussia Wendschott verkaufte die Getränke erstmals wieder im Bierwagen und der Förderverein der Grundschule backte Waffeln. Die Feuerwehr unterstützte beim Ordnungsdienst an der gesperrten Wendenstraße.

Unter den rund 50 Ausstellern befanden sich viele seit Jahren bekannte Kunsthandwerker. „Schön ist aber auch, dass immer wieder neue Händler dazu kommen und die Vielfalt der Produkte dadurch erhalten bleibt“, wird Marktleiter Bernd Schmidt zitiert. Die Fischhändler Vater und Sohn Eggers, mit der weitesten Fahrt aus Melle bei Osnabrück angereist, ärgerten sich: „Obwohl wir schon ein paar Mal in Wendschott waren und das Treiben hier kennen, hatten wir viel zu wenig Aale dabei. Wir waren schon um 15 Uhr ausverkauft.“ Hobbydrechsler Peter Müller und die Schmiede Philipp und Jochen präsentierten Kunsthandwerk „live“ auf dem Hof Bebenroth.

Beim Bauernmarkt in Wendschott gab es neben Leckereien auch Kunsthandwerk zu bestaunen und zu kaufen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Am Nachmittag gab es noch den Auftritt der Drömlingsänger Vorsfelde und als gewohnten Abschluss das Konzert der Zappenduster-Band. „Die Wendschotter ,Alt-Rocker‘ um Karl-Heinz Hanne gaben dabei wieder alles und begeisterten das Publikum“, teilt Lorenz mit. Trotz des VW-Familienfestes und vieler anderer Veranstaltungen in und um Wolfsburg lasse der gute Besuch die Organisatoren auch auf einen ebenso erfolgreichen Weihnachtsmarkt am 2. Dezember hoffen.

