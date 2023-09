Mehr als 40.000 Besucher strömten am Samstag zum VW-Familienfest in Wolfsburg - mit dabei waren auch Petra Zarlowski, Elli-Sophie und Jessika Mielke.

Wolfsburg Mitmach-Angebote, Walking Acts, Hallentouren: Tausende strömten am ersten Tag aufs VW-Werksgelände in Wolfsburg. Manche schwelgten in Erinnerungen.