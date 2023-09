Wolfsburg Die beiden Einbrüche in Wolfsburg ereigneten sich innerhalb einer Nacht. In beiden Fällen wurden die Fenster aufgebrochen.

In Wolfsburg kam es zu gleich zwei Einbrüchen (Symbolbild).

Polizei Wolfsburg Wolfsburg: Einbrüche in Sportheim und Gaststätte

In den Wolfsburger Stadtteilen Steimker Berg und Mörse kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu zwei Einbrüchen. Das berichtet die Wolfsburger Polizei in einer Pressemitteilung.

Demnach sei ins Sportheim des TSG Mörse eingebrochen worden. Die Täter hätten ein Fenster aufgebrochen und das Gebäude durchsucht. Wie hoch der Schaden sei, stünde zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Restaurant in Steimker Berg aufgebrochen

Im selben Zeitraum brachen Unbekannte in ein Restaurant im Stadtteil Steimker Berg ein. Auch hier wurde ein Fenster aufgebrochen, um in das Gebäude zu kommen. Dort stahlen die Täter nicht nur ein Kellnerportemonnaie, sie rissen auch einen Tresor aus der Wand, bevor sie unerkannt flüchteten.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei. Die Beamten nehmen unter der Telefonnummer (05361) 4646 0 Hinweise entgegen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de