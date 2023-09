Fürs VW-Familienfest: A39-Abfahrt in Wolfsburg wieder offen

Wegen des VW-Familienfestes wird am Samstag, 23. September, und Sonntag, 24. September, die Abfahrt in Richtung Gifhorn auf der A39 wieder freigegeben. Das berichtet die Autobahn-GmbH des Bundes in einer Pressemitteilung. Zugleich würde die bislang offene Auffahrt an gleicher Stelle gesperrt.

Bereits ab Freitag, 22. September, ist zudem die Anschlussstelle Sandkamp in Richtung Salzwedel betroffen. Hier wird die Verkehrsführung um eine Baustelle herum geändert.

Baustellen auf A39: Am Montag alles auf Anfang

Am darauffolgenden Montag würde das dann wieder rückgängig gemacht. Als Begründung gibt die Autobahn-GmbH an, dass bis zu 300.000 Gäste auf dem Betriebsgelände Volkswagens erwartet werden. Mit der Maßnahme sollen Parkplätze am VW-Gelände erreichbar gemacht werden.

