Für die „Komische Nacht“ in Wolfsburg gibt es noch Restkarten

Jetzt ist Beeilung angesagt: Am Dienstag, 19. September, steigt in Wolfsburg und Umgebung die 24. Ausgabe der Comedy-Veranstaltung „Komische Nacht“. Bis auf Restkarten in den Lokalen „Deutsche Vita“ in Jembke und Occhipinti in Fallersleben sind die Auftritte jedoch ausverkauft.

Die „Komische Nacht“ feiert in diesem Jahr als Veranstaltungsformat den 15. Geburtstag und findet mittlerweile in mehr als 50 deutschen Städten statt. Das Prinzip: Nicht die Besucherinnen und Besucher müssen von Lokal zu Lokal wandern, um verschiedene Comedians sehen zu können, sondern jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal. Die Künstlerinnen und Künstler sind es, die von Club zu Club ziehen.

Die „Komische Nacht“ in Wolfsburg ist fast ausverkauft

In Wolfsburg treten bei der 24. Ausgabe Assane Badiane, Bademeister Schaluppke, Dave Davis, Jacqueline Feldmann, Marius Jung, Niko Formanek und Sandra Sprünken für jeweils zirka 20 Minuten auf. Die Comedians sind bekannt durch Auftritte im Quatsch Comedy Club, bei Nightwash und eben bei der „Komischen Nacht“.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Die Restkarten für den Comedy-Marathon im „Deutsche Vita“ und bei Occhipinti gibt es im Internet auf www.komische-nacht.de. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass erfolgt je nach Lokal ab zirka 18 Uhr.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de