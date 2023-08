Auch in Wolfsburg wird wieder für das Klima gestreikt

Wolfsburg Die VW-Stadt beteiligt sich am globalen Klimastreik. Die Wolfsburger Organisatoren haben klare Erwartungen an die Bundesregierung.

Organisiert wird die Demo von der „Grünen Jugend“ in Zusammenarbeit mit dem Bündnis „Globaler Klimastreik“: Am Freitag, 15. September, beteiligt sich Wolfsburg erneut am globalen Klimastreik. Von 16 Uhr an ist eine Marschdemo ab dem Hauptbahnhof geplant, enden soll die Veranstaltung gegen 18.30 Uhr.

Wie bei den vorangegangenen Demonstrationen von „Fridays for Future“ in Wolfsburg werde sich der Demozug vom Hauptbahnhof zum Rathausvorplatz bewegen, dann zurück über die Schillerstrasse und das IG-Metall-Gebäude zum Willy-Brandt-Platz, wo die Demo schließlich enden soll.

„Wir dürfen den Blockierenden und Hetzenden nicht das Feld überlassen. Nach der Sommerpause muss die Regierung endlich vorankommen. Fortschritte beim Klimaschutz haben wir in den letzten Jahren dann erreicht, wenn wir mit Hunderttausenden die Regierung angetrieben haben“, heißt es in der Ankündigung von Vito Brullo (Grüne Jugend) und Haike Zacharias (Bündnis Globaler Klimastreik).

Wolfsburger Klimaschützer fordern Bundesregierung zum Handeln auf

Die Organisatoren fordern von der Bundesregierung unter anderem die Stärkung des Klimaschutzgesetzes, den schnelleren Ausstieg aus fossillen Brennstoffen, eine grundlegende Mobilitätswende, das versprochene Klimageld und eine stärkere Unterstützung des „globalen Südens“ in der Klimakrise.

„Genau deshalb gehen wir beim bundesweiten Klimastreik auf die Straßen. In hunderten Orten protestieren wir mit Menschen allen Alters und aus allen Teilen unserer Gesellschaft. Für eine Politik, die Klimaschutz und mehr soziale Gerechtigkeit zusammen denkt und ihre globale Verantwortung annimmt und konsequent umsetzt“, wie es heißt.

Redebeiträge seien derzeit noch in Bearbeitung, können im Vorfeld angemeldet werden, sollen aber auch spontan möglich sein.

