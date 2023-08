Windmühlenberg Stadt Wolfsburg will das Sportangebot in Fallersleben ausbauen

Gleich zwei Vorlagen bringt die Stadt Wolfsburg in der kommenden Woche auf den Weg durch die Gremien, um das Sportangebot in Fallersleben zu verbessern und weiter auszubauen: Die Planung der Sporthallen am Windmühlenberg sowie die dazugehörigen Freianlagen, die vom Schulzentrum und vom VfB Fallersleben genutzt werden, soll fortgeführt werden. „Zudem wurde ein städtisches Grundstück gefunden, das sich für das vom VfB geplante Sportzentrum mit Kinderbewegungshalle eignet“, teilt die Stadtverwaltung mit.

„Dass wir gleich zwei große sportliche Vorhaben in Fallersleben angehen, ist ein tolles Bekenntnis an den Ortsteil sowie an Wolfsburg als Sportstadt insgesamt“, freut sich Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Der Windmühlenberg, an dem sich unter anderem auch das Freibad Fallersleben befindet, wird so sein Angebot für Sportlerinnen und Sportler nochmals erweitern.“

„In einem Workshop mit Ratsmitgliedern, dem Ortsrat Fallersleben/Sülfeld und dem VfB Fallersleben im März dieses Jahres haben wir eine wirtschaftlich und rechtlich umsetzbare Lösung gefunden, den Neubau der Sporthallen am Windmühlenberg wieder in Angriff zu nehmen und damit viele Sportlerinnen und Sportler sowie Schülerinnen und Schüler in Zukunft beste Bedingungen für ihr Training zu bieten“, ergänzt Erster Stadtrat und Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Stadt Wolfsburg passt Hallenplanung an die aktuellen Bedürfnisse an

Nachdem ein Neubau der Sporthallen am Windmühlenberg bereits 2012 beschlossen wurde, die Planungen aber 2015 wegen einer Haushaltssperre zum Erliegen kamen, sollen sie nun wiederaufgenommen werden. Die Hallen bestehen aus zwei miteinander verbundenen Dreifeldsporthallen, die 1971 und 1979 entstanden sind. Die Architekturbüros für Hallen und Freianlagen, die 2014 den Planungswettbewerb gewonnen hatten, werden die Arbeit nun fortführen. „Die Raumbedarfe wurden jedoch erneut geprüft und an die aktuellen Bedürfnisse angepasst“, teilt die Stadt mit. Entstehen sollen zwei moderne und barrierefreie Dreifeldsporthallen, die auch für den Parasport genutzt werden können.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Der Grundsatzbeschluss zur Fortführung der Planungen soll am 5. September im Ausschuss für Schule und Bildung und im Ortsrat Fallersleben/Sülfeld vorberaten werden und im Anschluss in den Planungs- und Bauausschuss, den Sportausschuss und den Finanzausschuss gehen. Am 28. September will dann der Rat der Stadt darüber entscheiden.

Stadt will Grundstück an den VfB Fallersleben verkaufen

Die Stadt habe den VfB Fallersleben zudem bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück für die Entwicklung eines neuen Sportzentrums unterstützt – und will fündig geworden sein. Um das sportliche Angebot zu erweitern, sei der Bau von neuen Räumlichkeiten inklusive Kinderbewegungshalle geplant. Als geeigneter Ort dafür wurde nun der „Parkplatz Schützenplatz“ in der Herzogin-Clara-Straße in Fallersleben ausgewählt. „Das zentral gelegene Grundstück an der Herzogin-Clara-Straße mit insgesamt 5318 Quadratmetern wurde bereits in der Vergangenheit bei verschiedenen Vorhaben diskutiert, nun soll es – bei positivem Ratsbeschluss – an den VfB Fallersleben für dessen Vorhaben veräußert werden“, teilt die Stadt mit.

Dass wir gleich zwei große sportliche Vorhaben in Fallersleben angehen, ist ein tolles Bekenntnis an den Ortsteil sowie an Wolfsburg als Sportstadt insgesamt. Dennis Weilmann, Wolfsburger Ortsbürgermeister, zu den Vorlagen

Im September soll der Grundsatzbeschluss zu diesem Vorhaben zunächst im Ortsrat Fallersleben/Sülfeld und im Anschluss im Strategieausschuss, Sportausschuss und Verwaltungsausschuss vorberaten werden, bevor der Rat der Stadt am 28. September eine Entscheidung treffen will.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de