Hier kommen Nähbegeisterte in Wolfsburg voll auf ihre Kosten

Auf dem Stoffmarkt in Wolfsburg soll es ein großes Angebot an Stoffen, Mustern und Dekomaterial geben.

Wer näht oder gern mit Stoffen arbeitet, wird dort sicher fündig: Am Freitag, 1. September, gastiert der Deutsch-holländische Stoffmarkt wieder von 10 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz am Rathaus in Wolfsburg. „Zahlreiche bunt dekorierte Stände mit unterschiedlichen Stoffen, Dekomaterialien und Modeaccessoires sorgen für reichlich Gewühl“, kündigt der Veranstalter an.

Neben einem kaum überschaubaren Angebot an Stoffen und Mustern soll der Deutsch-holländische Stoffmarkt auch ein beliebter Treffpunkt für Nähbegeisterte aus der gesamten Region sein – um sich auszutauschen und inspirieren zu lassen. Wo sonst findet man so viele Hobbyschneiderinnen untereinander?

Stoffmarkt will viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen

„Am Freitag finden Sie in Wolfsburg alles, was das Schneiderherz höherschlagen lässt“, heißt es in der Mitteilung. Garne, Knöpfe und Reisverschlüsse genauso wie Mode- oder Dekostoffe. Zahlreiche Spezialitäten aus dem Bereich Patchwork sowie Schnittmuster und Applikationen sollen die riesige Auswahl vervollständigen und viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen.

Abgerundet werde das Angebot durch eine große Auswahl an Schnittmustern und Kurzwaren wie Applikationen, Borten, Nadeln und Garn. Weitere Informationen gibt es online auf www.stoffmarkt-expo.de.

red

