Vorsfelde Die Neuhäuser Straße in Wolfsburg-Vorsfelde ist voraussichtlich noch bis Ende September dicht. Anlieger sind schwer genervt.

Der Vorsfelder Wieland Kusch ärgert sich seit Sperrung der Neuhäuser Straße über ausbleibende Kundschaft. Jetzt sind auch noch Risse an und in seinem Haus aufgetaucht.

Verkehr Großer Ärger über längere Straßensperrung in Vorsfelde

Seit Anfang Juli sind Teile der Südstadt von Vorsfelde Baustelle. Straßenarbeiten erschweren die Zufahrt zu Geschäften, Restaurants und Wohnhäusern. In dieser Woche erhielten Anlieger nun eine Hiobsbotschaft: Die Bauarbeiten in der Neuhäuser Straße dauern länger. Statt bis zum 7. September ist die Straße voraussichtlich bis zum 30. September gesperrt. Der Frust bei Ladeninhabern und Gastronomen ist groß.

Im Lotto-Laden und Partyservice von Wieland und Sigrid Kusch in der Klingemannstraße herrscht am Dienstagvormittag tote Hose. „Wegen der Baustelle haben wir fast gar nicht mehr offen“, sagt Wieland Kusch: Der Lotto-Laden schließt bereits um 12 Uhr. Seit die Neuhäuser Straße aufgebaggert ist und die beiden Geschäfte von dort nicht mehr erreichbar sind, komme außer den Stammkunden niemand mehr, bedauert der Inhaber. „Es ist eine Katastrophe.“

Baustelle schneidet Vorsfelder Geschäfte von Kundschaft ab

Bis vor Kurzem glaubten die Kuschs noch, es sei bald vorbei mit der Flaute. „Wir dachten, eine Woche schaffen wir noch“, so der Vorsfelder. Dann erhielt das Ehepaar eine E-Mail von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft: Längere Bauzeit bis zum 30. September.

Es kam noch dicker. Am Montagabend lag Wieland Kusch in der Badewanne, als er plötzlich Risse an den Fliesen über sich entdeckte. Dünne, vertikale Risse ziehen sich auch durch die geklinkerte Ladenfront, vom Bürgersteig bis zur Oberkante. Er habe das bei der Baufirma gemeldet, erzählt Kusch. Die habe es darauf geschoben, dass sich das Haus gesetzt habe. „Nach 70 Jahren“, sagt Kusch ironisch. „Wer soll das glauben? Das war vorher nicht.“

In Klingemannstraße tun sich Risse in Hausfassade auf

In der Ladenfront des Partyservices Kusch ziehen sich Risse vom Bürgersteig bis zur Oberkante. Wieland Kusch vermutet, dass sie bei den Schachtarbeiten der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe entstanden sind. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Seine Frau und er gehen davon aus, dass die Schäden durch ein Ablassen des Grundwassers entstanden sind. Die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe haben an der Einmündung einen Schacht saniert. Dass der Grundwasserstand unerwartet hoch war, ist einer der Gründe, die das Pressereferat im Rathaus für die Verzögerung der Bauarbeiten angibt. Laut den Kuschs quellen bei ihren Mietern auch die Türen auf. Neu sei zudem, dass sich die Fahrbahn der Klingemannstraße sichtbar wölbt.

Genervt von der Baustelle in der Neuhäuser Straße ist auch Jutta Anders. Ihre Weinhandlung liegt mitten am gesperrten Abschnitt, ihr Mann und sie haben deshalb übergangsweise eine Ladeneinheit im Drömling-Center angemietet. Zusätzliche Mietkosten, zusätzliche Technikkosten und trotzdem eine Umsatzeinbuße von 40 Prozent. „Erbaut sind wir nicht“, sagt die Inhaberin der Vinothek über die nun angekündigte Verlängerung der Straßensperrung bis zum 30. September. Der Mietvertrag für die Baustellen-Ersatzfiliale gelte nur bis zum 23. September.

Weniger Umsatz und zusätzliche Mietkosten hat die Weinhandlung von Jutta (Foto) und Jürgen Anders aufgrund der Bauarbeiten in Vorsfelde. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Anders sieht ein, dass die Leitungs- und Straßenarbeiten in der Neuhäuser Straße erledigt werden müssen. Sie kritisiert jedoch „schleppende“ Informationen durch die Stadt Wolfsburg: „Kommunikation ist alles.“

Edeka-Chef Marco Bahrs kritisiert mangelnde Informationen

Edeka-Chef Marco Bahrs ärgert sich darüber, dass wegen längerer Straßenarbeiten nun auch das Südstadtfest Mitte September unter Baustellenbedingungen stattfinden muss. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Auch Edeka-Chef Marco Bahrs kritisiert eine seiner Meinung nach unzureichende Kommunikation. Die LSW und die WEB hätten seiner Meinung nach viel schneller Bescheid geben müssen, dass sich ihre Bauarbeiten verzögern. „Die sind seit einer Woche weg“, betont er. „Aber jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen.“

Ärgerlich ist aus seiner Sicht auch, dass das von ihm und dem Immobilienunternehmen Rippel gesponserte und vom Verkehrsverein geplante Südstadtfest nun Mitte September unter Baustellenbedingungen steigen muss. Umdisponieren ist laut Bahrs so kurzfristig nicht möglich. Er sei zwar unglücklich mit der Parksituation und den schwierigeren Anfahrtswegen, aber: „Es findet alles statt wie geplant.“

Neuhäuser Straße gesperrt – Keiner kauft Döner

Im Imbiss von Suleiman Assem und Aisha Ahmad drehen sich nur noch kleine Portionen Dönerfleisch auf den Grills. Sie haben wegen der Baustelle „nicht weniger, sondern keine“ Kunden. Foto: Sebastian Priebe / regios24

„Richtig frustriert“ wegen der länger dauernden Bauarbeiten ist auch der Wirt des Steakhouses Hacienda, Zlatko Gorcan. Genauso wie Aisha Ahmad und Suleiman Assem. „Das geht drei Monate“, ärgert sich die Inhaberin des syrischen Musti-Bistros an der Neuhäuser Straße. Der Imbiss habe „nicht weniger“ Kunden, sondern: „Keine.“

Statt 50 Kilogramm Fleisch drehen sich auf den Grills zurzeit nur 20 Kilogramm, und die seien auch nach zwei Tagen noch nicht verbraucht, schildert das Ehepaar. Ständig müsse geschnittener Salat weggeworfen werden. Aisha Ahmad schätzt, dass vier Fünftel des Umsatzes weggebrochen sind. Sie wünscht sich staatliche Hilfe in Form einer Entschädigung, denn die Miete läuft weiter. „Ich habe ein Haus und Kinder“, sagt die Chefin.

Arbeiten an Leitungen und Schacht dauerten länger

Die Bauarbeiten in Vorsfelde sollen sich noch bis Ende September hinziehen. So lange bleibt die Neuhäuser Straße gesperrt. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Die Stadt Wolfsburg begründet die Verzögerungen auf der Baustelle in der Neuhäuser Straße mit zusätzlichen Arbeiten und wetterbedingten Einflüssen. Hintergrund seien unter anderem hohe Grundwasserstände, die bei der Schachtsanierung der WEB ein Vorgehen mit geänderter Technologie erforderlich gemacht hätten.

Zudem müssten zusätzliche Hausanschlussleitungen verlegt und mehrere Schadstellen am Kanal saniert werden. Bei der Erneuerung des Edeka-Fernwärmeanschlusses durch die LSW hätten undichte Schweißnähte die Fertigstellung verzögert. Die Arbeiten an der Trinkwasserleitung unter der Neuhäuser Straße seien durch eine Vielzahl querender Leitungen und Einbauten unvorhersehbar erheblich erschwert worden.

Vor den Arbeiten in der Neuhäuser Straße war seit Anfang Juli auch die nahe Helmstedter Straße erneuert worden. Sie wurde zu Beginn des neuen Schuljahres termingerecht wieder für den Verkehr freigegeben.

