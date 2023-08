Planetarium Wolfsburg: Picknick unterm blauen Supermond

Manchmal erscheint der Mond heller und größer als sonst – zumindest kommt es einem so vor, vor allem in einer Vollmondnacht. Auf der Wiese vor dem Planetarium Wolfsburg können Besucher von ihrer Picknick-Decke aus am Donnerstag, 31. August, ab 19.30 Uhr einen sogenannten „Super Blue Moon“ bestaunen. Warum dieser Supermond so besonders ist und was sich das Kulturquartier, ein Zusammenschluss mehrerer Kulturschaffender, als Gastgeber für die Veranstaltung ausgedacht hat, erzählen Planetariums-Geschäftsführerin Eileen Pollex und Kunstmuseums-Geschäftsführer Otmar Böhmer.

So entsteht ein „Blue Moon“

Der aus dem englischsprachigen Raum stammende Begriff „Blue Moon“ (blauer Mond) bedeutet astronomisch ein selten auftretendes Ereignis – in dem Fall ist es der zweite Vollmond innerhalb eines Monats. „Der August ist dieses Jahr der astronomisch längste Monat“, erklärt Pollex. Nach einer Vollmond-Nacht am 1. August wird sein heller Schein auch am 31. August zu sehen sein. Mit der Farbe blau hat das Ereignis also nichts zu tun. So erklärt die Planetariums-Leiterin: „Tatsächlich kann der Mond manchmal bläulich scheinen, was mit Vulkanausbrüchen oder Waldbränden auf der Erde zusammenhängen kann. Dabei verändert sich unsere Atmosphäre und nur der blaue Farbanteil des Mondes wird durchgelassen.“

Warum aber heißt es „Super Blue Moon“? Beim Supermond befinde sich der Mond sehr nah an unserer Erde – genauer gesagt nur 357.000 Kilometer entfernt. Dadurch erscheine der Mond noch größer und heller als normalerweise. „Wir werden den nächsten ,Super blue moon‘ erst wieder im Januar 2037 zu Gesicht bekommen“, weiß Pollex. Daher sei es eine Besonderheit.

Dieses Programm erwartet die Wolfsburger beim „Blue Moon“-Picknick

Ab 19.30 Uhr geht es am Donnerstag los. Richtig gut zu sehen sein wird der Supermond aber voraussichtlich erst ab 22 Uhr. Sechs bis sieben Teleskope stellt das Planetarium zur Verfügung, mit denen die Besucher einen Blick in die Galaxie werfen können. Man kann einfach hindurchsehen, während Betreuer des Planetariums an jedem Beobachtungsinstrument Fragen zum Thema „Wie geht Orientierung am Nachthimmel“ beantworten. Dr. Julia Lanz-Kröchert, zuständig für Wissenschaft und Planetariumsdidaktik, hält außerdem Kurzvorträge über das Ereignis und vermittelt weiteres Wissen während einer Planetariums-Vorstellung unter der Kuppel. „Sollte der Andrang groß sein, bieten wir auch mehrere Präsentationen an“, versichert Pollex.

Kreativ werden können Picknicker auch selbst: Mit der Aktion „Das schönste Mondgesicht“ lädt das Kulturquartier dazu ein, Selfies vor einem aufgestellten, leuchtenden Helium-Ballon in Form eines Mondes zu schießen und sie unter eben jenem Hashtag zu verlinken. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält eine Überraschung. Bis 23 Uhr legt ein DJ auf – dann sei laut Veranstalter der Mond auch vollkommen und in Ruhe zu beobachten.

Im Kuppelsaal des Planetariums Wolfsburg zeigen die Veranstalter des „Blue moon“-Picknicks eine Vorstellung zu Mond und Sternen. Eine Expertin hält dazu Vorträge. (Archiv) Foto: Jens Aschenbruck / planetarium

Kulturquartier: Das planen die Mitglieder für den Wolfsburger Südkopf

Der Kunstmuseums-Leiter und Vorsitzende des Kulturquartiers, Otmar Böhmer, möchte mit dieser Aktion für mehr Kulturvermittlung am Südkopf sorgen. Neben den bereits etablierten Events wie zum Beispiel der Oster-Rallye, plant das Kulturquartier bis Dezember eine weitere Veranstaltung. Was genau und in welcher Größenordnung, verrät Böhmer noch nicht. „Ideen sind aber vorhanden.“

Wichtig für Donnerstagabend ist jedoch erstmal: Picknickdecke mitbringen. Die Veranstaltung und auch der Vortrag im Planetarium sind kostenlos. Essen und Trinken kann selbst mitgebracht werden. Zudem verkauft das Hotel Leonardo Picknickkörbe mit allerlei Snacks und Getränken. Und eine Cocktail-Bar gibt es vor Ort.

Wir verlosen zwei „Blue Moon“-Picknickkörbe Unsere Zeitung verlost in Kooperation mit dem Hotel Leonardo zwei Picknickkörbe, auf Wunsch auch vegetarisch, für das „Blue Moon“-Picknick vor dem Planetarium am Donnerstag, 31. August. Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben Sie uns bis Dienstag, 17 Uhr, eine E-Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de. Bitte geben Sie Name, Adresse und Telefonnummer an, damit wir Sie kontaktieren können.

