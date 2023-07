Freizeit Moonlight-Picknick am 31. August in Wolfsburg

Die Akteure des Kulturquartiers laden zu einem romantischen und informativen Moonlight-Picknick am 31. August ab 19.30 Uhr auf die große Wiese unterhalb des Theaters ein. Das teilt das Scharoun-Theater Wolfsburg als Vertreter der Interessengemeinschaft mit.

„Das Besondere an dem Abend: Wolfsburg erlebt einen ,Blue Moon‘ – das ist die umgangssprachliche Bezeichnung für den zweiten Vollmond innerhalb eines Kalendermonats, ein Phänomen, das nicht häufig vorkommt (zuletzt im Oktober 2020) und sich aus der englischen Redewendung ,once in a blue moon‘ etwa ,alle Jubeljahre‘ ableitet“, heißt es in der Mitteilung.

Picknick zu Sounds von DJ Selecta Jahmike

Zu diesem seltenen Anlass habe sich das Kulturquartier etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Während sich Interessierte im Planetarium um 21 und 22 Uhr jeweils für 15 Minuten über die wichtigsten Fakten des kleinen Himmelskörpers informieren können, sind alle anderen Gäste eingeladen, beim Picknick auf der grünen Wiese das romantische Flair im Schein des Mondlichts zu genießen, begleitet mit Sounds von DJ Selecta Jahmike, teilt das Kulturquartier weiter mit. Daniel Ratke biete mit seinem Gin Mobil alkoholhaltige und alkoholfreie Gins an ebenso wie die Cocktailbar des Leonardo-Hotels, die unter anderem einen speziellen „Blue-Moon-Cocktail“ bereithalte. Eigens für dieses Event zusammengestellte Picknickkörbe – auch als vegetarische Variante erhältlich – für zwei Personen inklusive einer Picknickdecke für insgesamt 52,74 Euro können vorab bis spätestens 29. August um 12 Uhr unter folgenden Links gebucht werden: www.kulturquartier-wolfsburg.de, www.planetarium-wolfsburg.de oder www.theater.wolfsburg.de.

Ergänzend zum Programm auf der Wiese werde ein „Sternenhimmel live“ und die Beobachtung des aktuellen Sternenhimmels in der Kuppel des Planetariums mit Erläuterungen zu den Sternbildern angeboten. Ab 22.30 Uhr lädt das Planetarium für 30 Minuten zum „Late-Night-Live-Sternenhimmel“ zu den Themen „Mond, Blue-Moon, Supermond“ unter fachkundiger Begleitung ein, heißt es weiter.

