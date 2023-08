Wolfsburg: Klimaaktivisten versuchen Produktion bei VW zu stören

Wolfsburg Bei einer Werkstour wollten die Aktivisten die Produktion in der Halle 54 stören. Dies wurde jedoch verhindert, niemand kam zu Schaden.

Klimaaktivisten haben am Montagvormittag versucht, eine Protestaktion im Wolfsburger VW-Stammwerk zu starten. Die Aktivisten nahmen an einer Werkstour teil und wollten die Fertigung in der Halle 54 stören. Dies konnte jedoch durch Beschäftigte verhindert werden. Die Linie wurde zwar kurz gestoppt, die Produktion aber dadurch nicht beeinträchtigt, wie VW-Sprecher Andreas Hoffbauer berichtet. Personen kamen dadurch nicht zu Schaden, die Polizei nahm vor Ort die Personalien der beteiligten Personen auf.

Volkswagen sie nach eigenen Angaben offen für den kritischen Dialog und lade regelmäßig Stakeholder-Gruppen und Umweltschutzorganisatoren ein, um so eine geeignete Plattform für die inhaltliche, sachliche und friedliche Auseinandersetzung bei kontroversen Standpunkten anzubieten. „Die mögliche Gefährdung der Gesundheit von Beteiligten und die Beschädigung von fremdem Eigentum sowie der Eingriff in die Rechte anderer steht für uns allerdings im Widerspruch mit unserer Grundhaltung, einen kritischen Dialog konstruktiv zu gestalten“, heißt es dazu in einem Statement.

red

