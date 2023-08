Lions-Club Wolfsburg lädt an neuer Stelle zum Benefizkonzert ein

Das Waldkonzert ist passé, es lebe das Benefizkonzert des Lions-Clubs Wolfsburg in der ehemaligen St.-Heinrichkirche auf dem Rabenberg. Dieses findet am Sonntag, 27. August, ab 11 Uhr in dem im Jahre 1961 nach Plänen von Peter Koller Junior erbauten Gebäude statt. Das Philharmonic Volkswagen Orchestra spielt unter der Leitung von Hans Ulrich Kolf unter anderem die Ouvertüre von Johann Strauss aus der Operette „Eine Nacht in Venedig“, Filmmusik aus Star Wars und aus „Die Moldau“ die sinfonische Dichtung von Friedrich Smetana.

2019 hatte das letzte Konzert an den so genannten „Drei Steinen“ im Hasselbachtal hinter dem Freibad stattgefunden. „Das Format wurde sieben Jahre lang immer sehr gut angenommen, zuletzt hatten wir weit mehr als 1000 Besucher, die nicht nur aus Wolfsburg, sondern auch aus Gifhorn, Helmstedt und Braunschweig in den Wolfsburger Stadtwald kamen“, erinnert sich Lions-Pressewart Martin Bauermeister.

Doch durch die Kostenexplosion, gerade im Bereich Veranstaltungstechnik und Bühnenmiete und -aufbau, habe sich eine Neuauflage nicht mehr wirtschaftlich darstellen lassen. Bauermeister: „Wenn wir das Konzert wieder im Wald durchgeführt hätten, wäre am Ende des Tages kein Geld mehr für eine Spende übriggeblieben.“

Die neue Location hat allerdings einen Haken

So musste eine neue Location her. Wie gut, dass Herbert Schmerschneider Mitglied bei den Lions ist: Denn dem Architekten gehört mittlerweile das kronenförmige Bauwerk – gerne stellte er es deshalb „für den guten Zweck zur Verfügung“. Einziges Manko: In der Kirche finden nur 400 Gäste Platz. „Wer sicher einen Sitzplatz haben möchte, sollte rechtzeitig dort sein. Wir verkürzen die Wartezeit mit Getränken, Essen und anregenden Gesprächen“, versichert Lions-Präsident Alexander Wittmaier.

Lauschen Sie leichter musikalischer Kost in einer herrlichen Atmosphäre und tun Sie Gutes dabei. Alexander Wittmaier, Lions-Präsident

Die Vormittagszeit wurde extra gewählt, weil zu dieser Tageszeit „das Licht so wunderschön durch diese besonderen Fenster fällt“. Wittmaier lädt ein: „Lauschen Sie leichter musikalischer Kost in einer herrlichen Atmosphäre und tun Sie Gutes dabei.“ Denn der Erlös soll wieder dem Projekt „Klasse 2000“ zugeführt werden – insgesamt 165.000 Euro haben „die Löwen“ bis dato für das Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtprävention in Grund- und Förderschulen, an dem beispielsweise auch die Hellwinkelschule teilnimmt, zur Verfügung gestellt.

Karten gibt es ab sofort für zehn Euro an vielen Vorverkaufsstellen – so wie der Tourist-Information am Willy-Brandt-Platz, der Volksbank am Mühlengraben und in der Easy-Apotheke auf dem Laagberg – und an dem Tag selbst für 15 Euro.

