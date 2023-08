Auto fährt auf Fahrrad auf - 83-Jährige schwer verletzt

In Wolfsburg ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 83-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Gegen 14.25 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem VW Golf die Straße Tulpenweg aus Richtung Rosenweg in Richtung Dahlienweg. Vor ihr, in gleicher Fahrtrichtung, fuhr die 83 Jahre alte Fahrradfahrerin. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß die 21-Jährige mit ihrem Fahrzeug gegen das Hinterrad der 83 Jahre alten Rentnerin.

Dabei kam diese zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend ins Wolfsburger Klinikum verbracht.

red

