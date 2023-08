7 Ferientipps: Das ist in und um Wolfsburg los

Hoch hinaus geht es in diesem Sommer in der Wolfsburger Autostadt. Noah (8) übte sich in der vergangenen Woche im Klettern.

Grauer Himmel, Regengüsse, Windböen: So hatten sich viele Wolfsburger die Sommerferien bestimmt nicht vorgestellt. Aber auch bei durchwachsenem Wetter muss niemand auf der Couch versauern. Wir haben sieben Tipps für jede Witterungslage.

1. Ferienprogramm im Phaeno

Zwei Sonderausstellungen laufen im Phaeno: Besucher können sich in der Sonderausstellung WahnSinn wie ein Fakir auf ein Nagelbett legen und in der Schau zur Künstlichen Intelligenz mit der KI musizieren und Schätze finden.

Im Klimalabor finden Neugierige in Versuchen heraus, warum Kohlendioxid klimaschädlich ist. Außerdem startet dreimal täglich um 12.15, 14.15 und 16.15 Uhr eine „verrückte CO 2 -Show“. In der Phaeno-Sommerholzwerkstatt können Besucher im Rahmen des Ferienprogramms zwischen 14 und 17.30 Uhr kleine Segelboote bauen.

2. Konzerte und Klettern in der Autostadt

In der Wolfsburger Autostadt geht das Sommer-Festival weiter. Am Samstag, 12. August, treten Marius Neset und Calum Scott auf, am Sonntag, 13. August, steht Lina auf der Bühne. Bei Sonnenschein lockt die Strandbar „Cool Summer Island“.

Für Kinder gibt es einen Kletterparcours, aufblasbare Spiellandschaften und viele Bewegungsangebote. In einigen Workshops wie der Kleinen Automanufaktur hat die Autostadt noch freie Plätze. Und im Mobiversum können Besucher eine Mappe für Hefte, Bücher oder Arbeitsblätter falzen und aus Stoffresten Aufbewahrungskörbchen für Stifte und Radiergummi flechten.

3. Rendezvous im Stadtmuseum

Das Stadtmuseum lädt am Dienstag, 15. August, um 19.30 Uhr zu einem „Rendezvous mit Museumsstücken“ ein. Kurz vor Schulbeginn erleben Besucher das eine oder andere „sprechende“ Ausstellungsstück, das so manches über die Schloss- und Stadtgeschichte verrät.

Regulär ist das Stadtmuseum mittwochs bis freitags von 10 bis 17 Uhr, samstags von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

4. Sternenreise im Planetarium

Das Planetarium Wolfsburg bietet am Donnerstag, 10. August, noch einmal das interaktive Ferienprogramm „Eine Reise in die Sternenwelt“ an. Ab 11.30 Uhr erleben Kinder ab sechs Jahren in einer einstündigen Show ein Abenteuer und dürfen dem wissenschaftlichen Team Löcher in den Bauch fragen.

Große Sternenfreunde können sich schon einmal den 31. August vormerken: Am Abend lädt der Verein Kulturquartier zu einem „Blue Moon Picknick“ unter dem Supermond. Das astronomische Highlight wird auf der Planetariumswiese mit Essen, Getränken und Musik gefeiert.

5. Junge Künstler im Kunstmuseum Wolfsburg

Im Kunstmuseum Wolfsburg läuft noch bis zum 24. September die Ausstellung „Freundschaften. Gemeinschaftswerke von Dada bis heute“ mit einer Werkauswahl aus Literatur, Musik, Malerei, Skulptur, Zeichnung, Film und Video, die von flüchtigen Bekannten, engen Vertrauten, Freundinnen, Liebespaaren oder auch von Konkurrent und Konkurentinnen gemeinsam geschaffen wurden.

Am Freitag, 11. August, stellen die „Young Generation“-Mitglieder Stefan Znamerovskyi und Lukas Groß auf Einladung des Freundeskreises erstmals ihre Film- und Fotoarbeiten zum Thema Heimat vor. Die Veranstaltung findet zwischen 16 und 18 Uhr im Studio des Kunstmuseums statt. Der Eintritt ist frei.

6. Festivals in Braunschweig

In Braunschweig finden in diesem Sommer so einige Festivals statt: Von Open-Air-Konzerten am Raffteichbad mit Musikern wie Cro und Silbermond (17. bis 20. August) bis zum Indie-Rock-Festival Trainside im Lokpark mit Tocotronic und Die Sterne (25. bis 26. August).

Am kommenden Wochenende ist erst einmal Schloss-Spektakel: Der Park von Schloss Richmond im Braunschweiger Süden wird zur Bühne für Jongleure, Artisten, Pantomimen und Schauspieler. Das Kleinkunst-Festival findet von Freitag, 11. August, bis Sonntag, 13. August, statt. Zugleich steuert das Braunschweiger Sommerloch-Festival auf seinen Höhepunkt zu: Am Samstag, 12. August, steigt der Christopher Street Day (CSD) mit Demo und Abschlussparty.

7. Fische und Piraten im Sea Life Hannover

Wer Lust auf einen Tapetenwechsel hat, aber vom Schnorcheln in karibischen Gewässern nur träumen kann, dem sei ein Ausflug ins Sea Life Hannover empfohlen. Im Großaquarium an den Herrenhäuser Gärten können sich Besucher von Rochen und Haien, Meeresschildkröten und Korallen faszinieren lassen. Im versunkenen Schiffwrack leben Seesterne. Sogar einen Oktopus soll man hier entdecken können.

Auch sind im Sea Life in diesem Sommer die Piraten los. Für Kinder gilt es, die im Aquarium vesteckten Schätze zu finden und eine Piratenkarte auszufüllen. Am Samstag, 12. August, sowie Sonntag, 13. August, finden zwischen 11 und 16 Uhr darüber hinaus besondere Piratenaktionen statt.

