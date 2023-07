Open Air in Wolfsburg

Open Air in Wolfsburg Sommerfestival der Autostadt startet: Das müssen Sie wissen

Max Giesinger eröffnet am Freitag, 7. Juli, die Serie der Sommer-Konzerte in der Autostadt. Seine Show ist bereits ausverkauft. Rund 8000 Fans werden erwartet.

Wolfsburg Für welche Shows es noch Karten gibt, wo man parken kann, was an konzertfreien Tagen läuft - und was kurzfristig noch gehen könnte.