Unbekannte stehlen in Wolfsburg Mofa und Elektroroller

In Wolfsburg kam es am Wochenende zu mehreren Straftaten (Symbolbild).

In Wolfsburg wurde in der Zeit von Freitagmorgen bis Samstagmorgen ein Zündapp-Mofa gestohlen. Dieser stand aufgrund eines technischen Defekts auf dem Gehweg der Carl-Grete-Straße in Wolfsburg. Als die Eigentümerin das Fahrzeug Samstagmorgen dort abholen wollte, stellte sie fest, dass das Mofa gestohlen wurde.

In der gleichen Nacht wurde auch im Schlesier Weg ein Elektroroller durch Unbekannte entwendet. Abgestellt war der Roller vor der Hausnummer 5, wie die Polizei Wolfsburg mitteilt.

Mehrere Einbrüche im Kleingartenverein

Im Kleingartenverein Sonnenschein kam es in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben. Die Polizei Wolfsburg hat an drei Gartenlauben die Tatorte aufgenommen. In allen drei Fällen bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.

Autofahrer in Wolfsburg unter Drogeneinfluss

Die Polizei Wolfsburg kontrollierte am Freitagnachmittag in der Sudetenstraße einen 36 Jahre alten Pkw-Fahrer. Laut Polizeiangaben wurden bei der Person deutliche Anzeichen festgestellt, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de