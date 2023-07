Verkehr in Wolfsburg Bauarbeiten: Stadt sperrt die nächsten Straßen in Wolfsburg

Auf der A 39 und in Vorsfelde, auf der Heinrich-Nordhoff-Straße und auf der B 188 bei Warmenau: Auf mehreren wichtigen Straßen in Wolfsburg kommt es in diesen Sommerferien wegen Baustellen zu Verkehrsbehinderungen. Gerade erst hat die Stadt Wolfsburg die Sperrung an der Braunschweiger Straße aufgehoben - und bereitet nun bereits die nächsten beiden Vollsperrungen vor.

„Zwei weitere wichtige Vorhaben im Straßenbau rücken in den nächsten Wochen in den Fokus. Bei der Stadtwaldstraße wird die Asphaltdecke saniert und auf der Imperialkreuzung werden Betonplatten erneuert“, kündigt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung an.

Stadt Wolfsburg sperrt Kleiststraße für Bauarbeiten

Die Bauarbeiten an der Ecke Porschestraße/Kleiststraße beginnen zuerst. Ab der kommenden Woche sollen im Bereich der Bushaltestellen an der üblicherweise belebten Imperialkreuzung erhebliche Schäden an den Betonplatten behoben werden. Zwei Fahrbahnplatten will die Stadt Wolfsburg in der Einmündung der Kleiststraße erneuern.

Was überschaubar klingt, hat für einige Autofahrer erhebliche Auswirkungen: Für die Bauarbeiten ist eine zweiwöchige Vollsperrung nötig, weil der Beton während der Aushärtung keine Belastung erfahren darf. „Vom 27. Juli bis 11. August wird deswegen die Kleiststraße zwischen der August-Horch-Passage und der Porschestraße gesperrt“, erklärt die Stadt Wolfsburg.

Die am Donnerstag beginnenden Arbeiten sollen etwa eine Woche in Anspruch nehmen. Das Aushärten des Betons wird voraussichtlich eine weitere Woche dauern. Eine Umleitung werde ausgeschildert, heißt es vonseiten der Kommune. Außerdem kommt es zu Fahrplanänderungen im Busverkehr. Die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft WVG dürfte darüber noch informieren.

Auch auf der Stadtwaldstraße in Wolfsburg wird gebaut

Zehn Tage nach dem Start der Bauarbeiten an der Imperialkreuzung sollen die Arbeiter auf einer Baustelle am Wohltberg loslegen. Gebaut wird dort in der Stadtwaldstraße.

Im Zuge des diesjährigen Deckenprogramms wird der Abschnitt zwischen der Einmündung Breslauer Straße/Laagbergstraße und der Stadtwaldstraße 28 beziehungsweise der Bushaltestelle saniert. Auch diese Arbeiten werden unter Vollsperrung durchgeführt. Beginnen sollen sie am Montag, 7. August - und nicht lange dauern. Das Ende ist für Mittwoch, 16. August, vorgesehen. Dann sind auch die Sommerferien vorbei, und es dürfte wieder voller werden auf den Straßen in Wolfsburg. red

