Der Kleistpark rund um das Kulturzentrum Hallenbad in Wolfsburg soll umgestaltet werden. Drei Landschaftsbüros haben bei einem Wettbewerb der Stadt Ideen für die Neugestaltung entwickelt. Das Konzept von nsp Landschaftsarchitekten aus Hannover sieht auch eine Wiederbelebung des Kiosks vor.

Innenstadt So soll der Kleistpark in Wolfsburg umgestaltet werden

Der Kleistpark rund um das Kulturzentrum Hallenbad in der Wolfsburger Innenstadt ist in die Jahre gekommen und soll umgestaltet werden. In den nächsten Jahren sollen auf der Grünfläche zwischen Goethestraße und Kleiststraße entsprechende Aufenthaltszonen entstehen. Drei Landschaftsbüros haben bei einem Wettbewerb der Stadt Ideen für die Neugestaltung entwickelt. Die eingereichten Konzepte sind noch bis 14. Juli im Schaufenster des Alvar-Aalto-Kulturhauses zu sehen.

Neue Ideen: Kleistpark in Wolfsburg soll umgestaltet werden

Zwischen September 2022 und Januar 2023 hat der Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauberatung der Stadt gemeinsam mit dem Geschäftsbereich Grün ein Gutachterverfahren mit drei Landschaftsplanungsbüros aus Berlin und Hannover durchgeführt, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Ziel des Verfahrens im Rahmen des Innenstadt-Förderprogramms Perspektive Innenstadt war es, Konzepte und Ideen für die Entwicklung des Kleistparks und der angrenzenden Bereiche rund um das Hallenbad zu erhalten. Auch der Kiosk soll wiederbelebt werden.

Der Kleistpark hat großes Potenzial, um sich wieder zu einem attraktiven und lebendigen Raum für unsere Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln. Dennis Weilmann, Oberbürgermeister

Aufgabe des gutachterlichen Entwurfsverfahrens war es, ein klimawirksames Konzept zu erarbeiten, das der besonderen Lage des Planungsgebietes sowohl als grünräumlicher Ergänzung der Innenstadt und Aufenthaltsraum als auch in seiner Funktion als Wegekreuz gerecht wird, heißt es weiter.

Auch der Vorplatz rund um das Wolfsburger Kulturzentrum Hallenbad soll aufgewertet werden. Foto: nsp Landschaftsarchitekten / Stadt Wolfsburg

Ideen und Anregungen der Wolfsburger flossen in die Konzepte ein

Im November 2022 wurde ein Zwischenstand der Arbeiten von den Büros öffentlich im Hallenbad präsentiert und mit Bürgeinnen und Bürgern, der Ortspolitik und Vertretern des Jugendbeirats diskutiert. Die vielen Anregungen flossen in die weitere Arbeit der Büros ein, so die Stadt. Im Januar 2023 hat das Auswahlgremium aus Vertretern des Ortsrats Stadtmitte, Neuland, Hallenbad, der zuständigen Fachämter der Stadt Wolfsburg und externen Fachexperten das Konzept von nsp Landschaftsarchitekten aus Hannover zur Weiterberarbeitung empfohlen. Der Entwurf greift die bestehende Wegeführung auf und erleichtert die Orientierung durch Betonung von Hauptwegen, schreibt die Stadt.

„Der Kleistpark hat großes Potenzial, um sich wieder zu einem attraktiven und lebendigen Raum für unsere Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln. Mit dem empfohlenen Entwurf können wir die besondere Lage des Planungsgebiets optimal nutzen und den Park als grünen Aufenthaltsraum sowie als bedeutenden Verbindungspunkt innerhalb unserer Innenstadt stärken“, so Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

Kaufhof soll in seiner Grundstruktur erhalten bleiben

Vorgeschlagen wird auch die Aufwertung des Bolzplatzes als Multifunktionsplatz sowie naturnahe Spiel- und Bewegungsangebote entlang der Wege. Der Kaufhof soll in seiner Grundstruktur erhalten bleiben und gestalterisch aufgewertet werden. „Die Grundidee, mit dem Bestand zu arbeiten und diesen durch unterschiedliche ,Nutzungs-Inseln‘ zu modifizieren und aufzuwerten, bietet die Möglichkeit einer schrittweisen Umsetzung“, erläutert der Erste Stadtrat und Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide die Entscheidung.

Im Rahmen des Förderprogramms Resiliente Innenstädte wird angestrebt, das Konzept von nsp landschaftsarchitekten weiterzuentwickeln und einzelne Projekt-Bausteine in die Umsetzung zu bringen.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de