Volkswagen Golf-I-Treffen in Vorsfelde mit Auto-Fans aus ganz Europa

Bunt aufgereiht: Mehr als 100 Golf der ersten Generation sind am Samstag in Vorsfelde vorgefahren. Eingeladen zum Treffen hatte die 1. Original Golf I Interessengemeinschaft.

Vorsfelde Weit mehr als 100 Golf der ersten Generation sind am Samstag auf dem Schützenplatz in Vorsfelde vorgefahren. Manche Fahrer reisten aus dem Ausland an.