Zimmerbrand Feuer in Diakonie-Hochhaus in Wolfsburg – zwei Menschen verletzt

Im Diakoniehochhaus in Wolfsburg Hellwinkel ist es am Samstag zu einem Zimmerbrand gekommen, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Das teilt die Feuerwehr mit. Demnach kam es um kurz nach 12 Uhr am Samstag zum Zimmerbrand im 13. Stock des Hauses am Ernst-Bammel-Weg.

Feuerwehrleute unter Atemschutz drangen in die betroffene Wohnung vor und retteten die Bewohnerin, die mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus kam. Die Feuerwehr kontrollierte noch die anliegenden Wohnungen, auch in den Etagen über und unter der Brandwohnung.

Nach rund einer Stunde konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, lediglich die Brandwohnung war noch nicht freigegeben. Laut Feuerwehr musste eine weitere Person vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Feuerwehr Stadtmitte. Zur Brandursache macht die Feuerwehr keine Angaben.

red

