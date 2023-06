Sportfreunde Stiller: Stimmen Sie sich auf die Wolfsburg-Show ein

Wolfsburg Die Stadt Wolfsburg feiert am Wochenende ihren 85. Geburtstag. Top-Act sind die Sportfreunde Stiller. Hören Sie hier die Songs der Show.

Die Band Sportfreunde Stiller tritt am Samstag beim Wolfsburger Stadtgeburtstag auf.

Die Sportfreunde Stiller sind am Samstag, 1. Juli, der Top-Act des Wolfsburger Stadtgeburtstags. Anlässlich des 85. Geburtstags tritt das Trio ab 20.30 Uhr auf der Brawo-City-Bühne bei freiem Eintritt am Nordkopf auf. Das Konzert ist der Höhepunkt der dreitägigen Feierlichkeiten in Wolfsburg.

1995 gründete sich die Band unter dem Namen Endkrass. Neben Gitarrist und Gesang Peter Brugger gehörten Florian „Flo“ Weber (Schlagzeug und Gesang) sowie Andi Erhard (Bass) zur Gründungsbesetzung. Seit 1997 ist Rüdiger „Rüde“ Linhof der Bassist der Band, die zahlreiche Goldene und mit dem 2013er-Album „New York, Rio, Rosenheim“ sogar eine Platin-Schallplatte einheimste. Auch bei den Singles erreichte die Band mehrfachen Platin-Status. Mit „Applaus, Applaus“ gleich zweimal, mit „Ein Kompliment“ einmal.

Unsere Spotify-Playlist stimmt auf das Konzert ein

Welche Songs die Sportfreunde Stiller am Samstag in Wolfsburg spielen, ist noch unbekannt. Bei ihren letzten Shows im Juni waren es immer etwa 25 Stücke. Los gingen die Shows mit „Ich scheiß auf schlechte Zeiten“, „Frühling“ und „Hymne auf dich“. Neben den Top-Hits „Applaus, Applaus“ und „Ein Kompliment“ gehörten auch „Das Geschenk“ und „Ich, Roque“ zum Repertoire. Wir haben zur Einstimmung auf die Show eine Spotify-Playlist erstellt, mit der Sie sich warmhören können. Viel Spaß!

