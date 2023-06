Wolfsburg feiert 85. Stadtgeburtstag – Das sind die Höhepunkte

Anlässlich des 85. Stadtgeburtstags veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft (WMG) in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg und Partnern der Stadtgesellschaft vom 30. Juni bis zum 2. Juli ein vielseitiges Festwochenende.

Am Nordkopf wird es eine Festmeile geben – mit kostenfreien Konzerten, dem Akku-Racer-Wettbewerb und der Volkswagen-Classic- Tour. Am Freitag, 30. Juni, eröffnet das Philharmonic-Volkswagen-

Orchestra um 17.30 Uhr auf der Bühne am Nordkopf das Veranstaltungsprogramm. Im Anschluss sorgt die Cover-Band One Night With Abba ab 20.30 Uhr für musikalische Unterhaltung. Bis 21 Uhr gibt es ein Late-Night-Shopping in der Wolfsburger Innenstadt und den Designer-Outlets Wolfsburg.

Sportfreunde Stiller tritt am 1. Juli auf

Am Samstag, 1. Juli, findet ab 10 Uhr auf dem Vorplatz des Phaeno der zum neunten Mal von der Stadt Wolfsburg und der Ostfalia veranstaltete Wettbewerb „Akku-Racer“ statt, bei dem Schülerinnen und Schüler elektrisch angetriebene Fahrzeuge bauen und in Rennen gegeneinander antreten können, teilt die WMG mit.

Die Mitarbeiterveranstaltung von Volkswagen Pkw „Volkswagen-Classic-Tour 2023“ wird am Samstag auf ihrer Route am Nordkopf vorbeikommen und dort durch die Moderation von DJ Dirk Wöhler begleitet. Ab 19.15 Uhr tritt die Singer-Songwriterin Shitney Beers auf der Bühne am Nordkopf auf. Ab 20.30 Uhr soll die Band Sportfreunde Stiller für Stimmung sorgen.

Informationen über Projekte der Innenstadt- und Zentrenentwicklung

Neben diesen Programmhighlights gibt es am Samstag auf der Festmeile am Nordkopf von 11 bis 18 Uhr Informationsstände verschiedener Institutionen und Mitmachaktionen für die jungen Besucherinnen und Besucher. Unter anderem wollen die WMG und die Stadt Wolfsburg über die Förderprogramme „Perspektive Innenstadt!“, „Resiliente Innenstädte“ und „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ sowie die in diesem Rahmen stattfindenden Projekte der Innenstadt- und Zentrenentwicklung informieren.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus der Stadt Wolfsburg:

Die Stadt Wolfsburg und die Wolfsburg AG präsentieren das Thema Digitales, und die Wolfsburger Verkehrs-GmbH ist mit einem E-Bus vor Ort, heißt es in der Mitteilung der WMG. Auch der VfB Fallersleben präsentiert sich mit einem Info-Stand und einer Hüpfburg. Zusätzlich gibt es für die kleinen Gäste Fußball-Dart von der Wolfsburg AG und ein Bungee-Trampolin. Auf der Grünfläche neben der Markthalle bietet die Hochschule 42 Wolfsburg die Möglichkeit, an einer Tischtennisplatte zu spielen oder auf Loungemöbeln zu entspannen.

Zum Hintergrund

Vom 30. Juni bis zum 2. Juli gibt es in Wolfsburg ein Festwochenende. Highlight ist der Auftritt der Band Sportfreunde Stiller. Neben Konzerten am Nordkopf und unter dem Glasdach gibt es entlang der mittleren Porschestraße eine Info-Meile und die Ehrenamtsbörse. Auch die WMG-Konzertreihe „Jazz & more“ wird in das Festprogramm integriert. Volkswagen Pkw organisiert am Samstag die Mitarbeiterveranstaltung „Volkswagen Classic Tour 2023“ durch die Stadt. Am Sonntag findet das Bürgerfrühstück statt.

Das Veranstaltungsprogramm gibt es auch auf www.wolfsburg-wird-85.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de