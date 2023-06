Einkauf in Wolfsburg „Einzelhandel ist Geschichte“: Was Wolfsburger zur City sagen

Ein Bericht über Leerstände in der City-Galerie hat eine rege Netzdiskussion zum Zustand der Wolfsburger Innenstadt angestoßen. An der City-Galerie haben die Kommentatoren wenig auszusetzen. An der Porschestraße dagegen schon.

Sehr viel Zustimmung erhält eine Wolfsburgerin, die auf Facebook die City als „total unattraktiv“ beschreibt: „Früher gab‘s viele schattige Sitzplätze und viele Bäume und Pflanzen, auch viel Außengastronomie. Jetzt ist das eine Betonwüste mit vielen Billigläden. Es macht keinen Spaß, in Wolfsburgeinkaufen zu gehen.“ Andere User bezeichnen die Atmosphäre als „lieblos“, ungemütlich, wenig schick.

Auch der Laden-Mix stößt auf Kritik. „Mir sind viele kleinere Geschäfte lieber. Früher Hertie, Fleischer, Bäckereien, der Pizza-Pavillon“, heißt es da. „Heute ein Friseur nach dem anderen.“ „Wo was zu geht, macht eine Döner-Bude, Wettbüro oder Möchte-gerne-Friseur-sein auf“, stellt ein User fest. Einer Wolfsburgerin fehlt es an Abwechslung: „Die Geschäfte bieten die gleiche Ware monatelang an. Also reicht es, einmal in die Stadt zu gehen, und wenn man nichts findet, muss man auch nicht wiederkommen.“

Eine andere Wolfsburgerin vermisst „hübsche Geschäfte mit hochwertigen Artikeln“ und eine Auswahl an Damenmode in großen Größen. Ihre Meinung: „Der stationäre Einzelhandel schafft sich selbst ab, wenn man die einfachsten Dinge in der Stadt nicht bekommt und sogar von den Einzelhändlern aufs Internet verwiesen wird.“

„Ich kaufe auch öfters online, und warum?“, schreibt eine weitere Facebook-Nutzerin. „Weil man in der Stadt nicht mehr alles bekommt. Manchmal rennt man sich die Hacken ab, und wenn man dann erfolglos wieder zu Hause ist, denkt man sich: ,Na toll, hätte ich’s auch gleich bestellen können…‘“. Eine Userin hat diesbezüglich resigniert: „Der Einzelhandel ist Geschichte... Und junge Leute juckt es doch gar nicht.“

Als kontraproduktiv werden auch die Erhöhungen der Parkgebühren kritisiert. Mehrere User merken zudem an, sie fühlten sich in der Innenstadt nicht sicher.

Für den Leerstand in der City-Galerie macht ein Vermieter auf Facebook die Mietpreise verantwortlich. Ein anderer Kommentator kritisiert: „Die City-Galerie zerstreitet sich mit den Ladeninhabern (siehe Galipp) und ist ideenlos bei der Vermarktung freier Plätze.“ Die Läden gebe es in derselben Zusammenstellung in jeder Stadt. „Welche Gründe sprechen dafür, ausgerechnet die City-Galerie zu besuchen? Mir fällt wirklich keiner ein.“

