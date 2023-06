22-Jähriger eröffnet Modegeschäft in der City-Galerie Wolfsburg

Wolfsburg Karanbir Singh ist Student und Unternehmer. Seine Boutique „You by Singh“ zieht von der Porschestraße in die City-Galerie. Welche Pläne er noch hat.

Der 22-jährige Karanbir Singh ist Jungunternehmer. Ende Juni eröffnet er unter dem Namen „You by Singh“ eine Boutique für Damenmode in der Wolfsburger City-Galerie.

Schon als Kind träumte er davon, später einmal Chef zu sein: Heute, mit 22 Jahren, ist Karanbir Singh Jungunternehmer und Geschäftsführer einer Modeboutique in der Innenstadt. Diese Woche will der junge Wolfsburger in der City-Galerie einen neuen Laden eröffnen. Im jetzigen Geschäft in der Porschestraße 44a läuft aktuell der Ausverkauf.

Vergangenen Sommer eröffnete Singh in der Innenstadt unter dem Namen „You by Singh“ eine Boutique für Damenmode. Unterstützung erhält er von seinen Eltern Nitasha und Rawail Singh, die in Wolfsburg schon mehrere Modegeschäfte betrieben haben. „Sie haben jahrelange Erfahrung in der Branche. Von ihnen habe ich viel gelernt und mich inspirieren lassen“, sagt der Student.

Nach dem Abitur am Ratsgymnasium hat der Wolfsburger ein Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen in Braunschweig begonnen. „Ich liebe Technik, genauso aber Mode“, erklärt der 22-Jährige und ergänzt: „Ich wollte schon immer schöne Mode hierher bringen. Die Menschen in Wolfsburg suchen etwas Besonderes, das nicht jeder hat.“

Unterstützung erhält Karanbir Singh von seinen Eltern Nitasha und Rawail, die sich in der Modebranche gut auskennen. Foto: Darius Simka/regios24 / regios24

In wenigen Monaten schreibt er seine Bachelorarbeit, baut nebenbei das Unternehmen weiter auf. „Wenn man selbstständig ist, hat man nie wirklich frei, aber man macht sein eigenes Ding“, sagt Karanbir Singh. Das Wissen aus dem Studium hilft ihm im Job: „Während des Studiums habe ich viel über Selbstorganisation gelernt“, sagt er.

Seine Eltern unterstützen ihn. Sie verstärken im Laden, wenn Mitarbeiter kurzfristig ausfallen, stehen hinter der Ladentheke, wenn er in der Uni ist, verkaufen, beraten die Kundschaft. Auch seine Freunde stehen ihm zur Seite: „Ich bin glücklich, dass ich Menschen habe, mit denen ich das alles teilen kann. Sie sind auch schon gespannt, wie der neue Laden aussehen wird.“

Ende Juni eröffnet der neue Store in Wolfsburg

Im neuen Geschäft, im ehemaligen Engbers-Store im Erdgeschoss der City-Galerie, laufen seit einigen Tagen die Vorbereitungen für die Eröffnung. Nach und nach finden Damenbekleidung wie Kleider, Hosen und Blusen, aber auch Accessoires, Taschen und Schuhe auf der rund 100 Quadratmeter großen Verkaufsfläche einen Platz.

Familie Singh bezieht ihre Produkte nach eigenen Angaben direkt von Herstellern in Italien und Frankreich. „Wir suchen alles vor Ort aus, können so die Qualität sichern und gute Preise verhandeln“, berichtet Singh. In der Damenmodeboutique gibt es nicht nur gängige Größen, sondern auch Kleidung bis Größe 58. „Wir wollen möglichst viele Menschen erfreuen, vom Teenager bis zur älteren Dame“, sagt der Geschäftsführer.

Hoffnung auf mehr Laufkundschaft in der City-Galerie

Durch den neuen Standort in der City-Galerie können die Singhs ihre Ware nicht nur auf einer größeren Fläche präsentieren, sie hoffen auch auf mehr Laufkundschaft. „Wir haben lange überlegt, ob wir in der Porschestraße bleiben. Aber dort muss sich dringend etwas tun. Die Leute zieht es eher ins Outlet oder die City-Galerie.“ In der Porschestraße gebe es zudem viel Leerstand und die Öffnungszeiten seien nicht einheitlich, kritisiert Karanbir Singh.

Kurz vor der Eröffnung schmiedet der 22-Jährige schon weitere Zukunftspläne für das Familienunternehmen: Er will zusätzlich zur Modeboutique einen Online-Shop eröffnen. Perspektivisch soll es bei „You by Singh“ auch Männermode geben. Jetzt aber steht erstmal die Eröffnung bevor. Und, betont der Jungunternehmer, „ich will mir nicht zu viel vornehmen“.

