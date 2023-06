Nach VW-Betriebsversammlung: Aktivisten hängen über Straße

Wolfsburg. Angelehnt an die VW-Betriebsversammlung in Wolfsburg blockieren Aktivisten die Haupt-Liefereinfahrt in das VW-Werk. Das sind ihre Forderungen.

Nach der Betriebsversammlung bei VW blockieren Aktivisten die Haupt-Liefereinfahrt in das Volkswagen Stammwerk in Wolfsburg. (Symbol)

Aktivisten nutzen die Betriebsversammlung von VW in Halle 10, um erneut auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. „Wir wollen einen Umbau von Volkswagen, den größten Umbau in der Geschichte des Autokonzerns“, heißt es in der Pressemitteilung der Aktivisten. Seit 12.30 Uhr, dem Ende der Betriebsversammlung, blockieren Menschen die FE-Einfahrt, die Haupt-Liefereinfahrt in das Volkswagen Stammwerk. Ihre Forderung: „Baut mehr Straßenbahnen“.

Mit Seilen, die sie quer über die Fahrbahn gespannt haben, haben sich zwei Aktivisten von dem Zufahrtsschild, ungefähr 100 Meter vor der Einfahrt, abgeseilt, informiert Thomas Figge, Pressesprecher der Polizei Wolfsburg. Zwei weitere Personen stehen auf dem Zufahrtsschild. Helferinnen und Helfer sichern die Seile.

VW Wolfsburg: Aktivisten wollen Lieferung wichtiger Teile verhindern – Produktion soll lahmgelegt werden

Ihre Forderung machen sie mit einem Banner, welches sie über die Straße gespannt haben, deutlich. „Ohne die Just-in-Time-Anlieferung wichtiger Teile kann die Produktion nach der Betriebsversammlung nicht wieder anlaufen. Mit solch disruptiven Aktionen wollen wir auf den Wahnsinn aufmerksam machen, den die weitere Produktion von Autos bedeutet“, heißt es in der Mitteilung. Sie wollen mit Beschäftigten in den Austausch kommen und mit ihnen „über einen echten, sozial und ökologischen Umbau reden und gemeinsam für ein gutes Leben für Alle kämpfen“, heißt es weiter. Außerdem rufen sie dazu auf, die Arbeit für eine Zeit lang niederzulegen.

Blockade steht!



Wir laden alle Mitarbeiter*innen herzlich ein in der Nordstraße vorbeizukommen um mit uns gemeinsam darüber zu diskutieren wie wir den @VW - Umbau gestalten können!



Unser Vorschlag: "Baut mehr Straßenbahnen" #BlockVW #VWUmbauen #TransformVW #Vergesellschaftung pic.twitter.com/ufKLVsLebZ — @aktion_autofrei@mastodon.social (@aktion_autofrei) June 14, 2023

Wolfsburger Polizei regelt Verkehr

„Wir lassen jetzt einigermaßen kontrolliert die Lkws ins Werk einfahren“, erklärt Figge. Wie lange die Aktion noch andauert, wisse man zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

In der Vergangenheit gab es schon mehrere Aktionen der sogenannten Verkehrswende-Aktiven in und um Wolfsburg. Ihr Ziel: Volkswagen zu einem gemeinwohlorientierten Kooperativ-Betrieb umzubauen, der im Wolfsburger Stammwerk Straßenbahnen statt Autos produziert.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

cwo/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de