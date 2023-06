Sidney Hoffmann moderiert GTI-Treffen in der Autostadt Wolfsburg

Lockerer Typ: Sidney Hoffmann moderiert am Wochenende das GTI-Treffen in der Autostadt.

Der aus dem Fernsehen bekannte Profi-Tuner Sidney Hoffmann („Die PS-Profis“, „Sidney’s Welt“) moderiert am Wochenende das GTI-Treffen in der Autostadt – gemeinsam mit Rennfahrer Benny Leuchter. Nachdem die österreichische Gemeinde Wörth das GTI-Treffen nicht mehr am Wörthersee, lange Jahre das „Mekka der Tunerszene“ ausrichten möchte, rettete die Autostadt das Format und richtet das GTI-Treffen bereits zum dritten Mal aus. Wir sprachen mit Sidney Hoffmann über den Spirit einer solchen Veranstaltung und darüber, welche Fahrzeuge er privat fährt.

Schade, dass das GTI-Treffen nicht mehr wie seit 1982 gewohnt am Wörthersee stattfinden darf, aber gut, dass die Autostadt dieses Fan-Event gerettet hat, oder?

Absolut! Die Autostadt bietet dafür ein ganz tolles Ambiente mit den Türmen im Hintergrund am Kanal. Als ich vor rund 20 Jahren das erste Mal in der Autostadt war, dachte ich mir damals: „Wenn ich hier mal mit meinem Auto reindarf, dann hab’ ich’s geschafft!“. Jetzt darf ich hier sogar moderieren, wie cool! Das GTI-Treffen ist ein wirklich tolles Event und ich finde es toll von der Autostadt, dass sie das jetzt wieder aufleben lässt. Ich hoffe, dass das von den Fans auch gut angenommen wird und die sehen: Die tun was, die engagieren sich für die Fan-Szene. Da haste ’ne geile Kulisse, also jetzt mal ohne Scheiß: Wat willste denn mehr? Das merke ich auch, wenn ich Postings mache, dass die Autostadt richtig gut angenommen wird. Jetzt hoffe ich mal, dass das auch bundesweit noch mehr Anklang findet.

Was für ein Fahrzeug oder welche Partner bringst Du dieses Jahr mit auf die Bühne?

Letztes Jahr hatte ich ja meinen Clubsport S dabei. Dieses Jahr bringe ich gute Laune und Vorfreude mit, aber ich moderiere mit Benny Leuchter, dem Rennfahrer – das wird ein Spaß! Wir kennen uns gut aus der Zusammenarbeit als Markenbotschafter von Volkswagen R, und das ist immer sehr witzig mit uns beiden. Er ist ja Rennfahrer und ich ambitionierter Hobbyfahrer, er bringt die Performance da rein und dann komme ich noch und sage: „Das muss cool aussehen“.

Apropos Spaß: Was sind die schönsten Momente bei solch einem GTI-Treffen?

Ich muss schon sagen: Letztes Jahr war die Stimmung trotz Regens richtig klasse, da standen die Leute einfach mit Regenponchos vor der Bühne und hatten beste Laune, so geil. Dieses Jahr wird das dann bestimmt super mit hoffentlich besserem Wetter. Am Fan-Drive habe ich am meisten Spaß: Leute zu hören, was die sich alles bei ihren Umbauten gedacht haben, da merkste: Die haben – im positiven Sinne – alle ’nen Nagel im Kopf, und zwar ’nen ziemlich rostigen, und das ist genau richtig so. Einfach komplett abfeiern – und wie unterschiedlich die das abfeiern, das ist einfach richtig geil.

Das alles zeigt ja: Die Faszination, die Fangemeinde ist nach wie vor da: Der Golf R333, mit 76.410 Euro der teuerste Golf aller Zeiten, war innerhalb von nur acht Minuten ausverkauft. Die Begeisterung für performante Fahrzeuge ist also definitiv weiterhin vorhanden. Was sind sonst so Deine aktuellen Projekte im TV- und Medienbereich?

Ich bin ja umtriebig: In dieser Woche war ich noch im Rahmen der Hot-Wheels-Legends-Tour zusammen mit Sophia Flörsch (Rennfahrerin, Anm. d. Red.) und Mousse T. (Musikproduzent) in München. Da sitze ich in der Jury, das machen wir jetzt schon seit fünf Jahren – da bin ich quasi der Dieter Bohlen in der Jury(lacht). Im Fernsehen läuft jetzt auch die dritte Staffel von „Sidney’s Welt“ an auf Discovery Plus und ab Anfang Juli dann auch bei DMAX. Da habe ich mir in Amerika Inspirationen für einen höhergelegten Käfer – „Baja Bug“ – geholt und das mit einem Kamerateam dokumentiert.

Was fährst Du denn privat? Womit fährst du zum Einkaufen? Mit dem Touareg R, den Du in der Autostadt abgeholt hast?

Jawoll, das ist unser „Daily“, ideal mit zwei Kindern, und als Zugfahrzeug, wenn ich mal Autos mit dem Anhänger zum Lackierer bringen muss. Ansonsten habe ich derzeit noch den Golf 8 R 20 Years aus der Kooperation mit Volkswagen R. Den wollen wir jetzt umbauen und daraus eine Rennstreckensau machen. Ich werde das gute Stück auf Diät setzen und mehr Performance rauskitzeln durch Zutaten wie leichte Sitze, Fahrwerk, Bremse optimieren – also ein bisschen abspecken. Und dann wollen wir damit ’ne gute Zeit erzielen auf der Rennstrecke am Bilster Berg.

Und machst Du auch noch etwas mit Motorrädern oder inzwischen „nur“ noch mit Autos?

Ja, unsere Firma Monkey Moto ist auf Motorräder spezialisiert, da haben wir auch mal den Tuner Grand Prix gewonnen. Aber inzwischen fehlen dafür die Zeit und die Kapazität, das hab ich jetzt so ein bisschen in den Winterschlaf versetzt. Ich bin eigentlich durch und durch Ducatisti und war auch mal Markenbotschafter für Ducati Deutschland. Aber inzwischen fehlt dafür die Manpower. Das war für mich immer so „aktive Erholung“, nach Feierabend noch ein Moped zerlegen. Ich gehe immer an meiner Ducati-Sammlung vorbei und denke dann: „Irgendwann. Irgendwann seid ihr wieder dran.“ Gerade mit Familie und zwei kleinen Söhnen fehlt einem da einfach die Zeit.

