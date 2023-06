Campus Open Air Gutes Wetter und Rockmusik beim Campus Open Air in Wolfsburg

Die Rockband „Zwischen Nord und Süd“ spielt auf dem Campus Open Air im Biergarten am Hallenbad in Wolfsburg.

Wolfsburg. Beim Campus Open Air im Biergarten am Hallenbad in Wolfsburg rocken Bands unter blauem Himmel. So war das Konzert.