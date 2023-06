IG-Metall Sommerfest: Das ist für die Neuauflage geplant

Action für die ganze Familie, Musik, Mitmachaktionen, Kulinarisches aus der ganzen Region – und dies alles nachhaltig. Das soll das Familienfest der IG Metall am 8. Juli werden. An dem Samstag sind alle Metaller aus der Region und die Wolfsburger sowieso zur Sommersause aufs Gelände des Reit- und Fahrvereines am Alt-Wolfsburger Schloss eingeladen. Von 14 Uhr bis 23.30 Uhr. Kostenfrei.

Soziales Miteinander soll nach der Pandemie gefördert werden

Am Donnerstag lud die IGM ein, um das Programm vorzustellen. Flavio Benites, Erster Bevollmächtigter der Metaller und Geschäftsführer wünscht sich vor allem dies: „Nach der Pandemie, der Isolation der letzten Jahre, soll es vor allen Dingen das soziale Miteinander fördern. Die Menschen sollen eine schöne Zeit haben. Es soll Kraft und Energie daraus entstehen, es geht ja um Emotionen, die wichtig sind.“ Außerdem sehe sich die Gewerkschaft nicht nur als starke politische Kraft vor Ort. „Wir möchten das Leben in der Stadt mitgestalten, sehen uns als Teil dieser Gesellschaft.“ 90.000 Mitglieder habe die Gewerkschaft. In der Vergangenheit hätten bis zu 35.000 Menschen das Fest mitgefeiert, so Benites.

Start mit dem Familienfest von 14 bis 18 Uhr

Von 14 bis 18 Uhr geht es auf dem Areal des Pferdesportvereins zunächst um die Familien. Spielmodule und ein Kleinkunstprogramm locken. Rollenrutsche, Wasserkraftwerk, Zukunftswerkstatt, Kindereisenbahn, Karussells, Torwandschießen, Kletterberg und weiteres mehr an Mitmachaktionen stehen auf dem Programm.

Bands aus der Region spielen

Gegen 18 Uhr soll es auf der Hauptbühne dann mit dem Bandprogramm und einem DJ weitergehen. Man setze dabei auf Protagonisten aus der hiesigen Region, schilderten Matthias Disterheft und Christian Matzedda (Geschäftsführung der IG Metall). Es gehe darum, die Verbundenheit mit der hiesigen Region,

Auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins am Schloss soll beim IG-Metall-Sommerfest wieder einiges geboten werden. Foto: Archiv: Anja Weber / regios24

aus der Tausende von Pendlern bei VW arbeiteten, zu unterstreichen. Beim Unterhaltungsprogramm machen unter anderem Emma Naughton, Singer-Songwriterin aus Braunschweig, der TV-Jahn Wolfsburg mit Streetdance und Hip-Hop, Jana & Simon, Duo aus der Musikschule Peine und die Bands Sunrise, Don’t Beat Bubu und Soultyzer mit.

Alles soll nachhaltig sein

Stichwort „Grünes Fest“. Um das auch bis ins Detail umzusetzen, hat die IGM eine darauf spezialisierte Agentur beauftragt. Flavio Benites unterstreicht: „Das Thema Nachhaltigkeit bekommt nicht zuletzt für unsere jungen Mitarbeiter in der Belegschaft immer größere Bedeutung. Es geht um unsere Zukunft und muss in allen Bereichen, auch in der Freizeit glaubwürdig umgesetzt werden.“ Christian Matzedda, zweiter Bevollmächtigter ist sich sicher: „Wir werden zeigen, dass man auch unter den Herausforderungen der aktuellen Zeit verantwortungsvoll feiern kann.“

Von Luftballons aus Naturlatex über ein Mehrwegsystem, das bei Speisen und Getränken eingesetzt wird bis zur Kleidung des Orga-Teams, die aus nachhaltiger Produktion käme, werde das reichen, erläutert Felix Walzog von der mit dem „grünen“ Fest beauftragten Agentur.

Stichwort: Speisen und Getränke. Alles stamme aus der Region, schildert Walzog. Und die Anbieter seien auf nachhaltige Produktion hin geprüft worden. Von Bier und Smoothies über Milchshakes, Eis und Waffeln bis zu Pita, Pommes und Raclette reiche das Angebot. Und natürlich fehle auch die Currywurst nicht.

Gäste sollen möglichst den ÖPNV und das Rad nutzen

Einen großen Wunsch haben die Veranstalter an die Gäste, damit der CO2-Fußbabdruck vom Green Event klein gehalten wird: Sie sollen möglichst mit dem ÖPNV oder mit dem Rad anreisen. Dies würde entscheidend helfen und ohnehin stünden am Schloss sehr begrenzt Parkplätze zur Verfügung.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de