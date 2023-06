Wolfsburg. Ein Warnstreik zu Lasten der Kinder: In Wolfsburgs Schulen und Kitas streikt das Schulverpflegungs-Personal am Donnerstag. Nun meldet sich die Stadt.

In Wolfsburg soll gestreikt werden: Küchen bleiben an Schulen und Kitas kalt. (Symbolbild)

Warnstreik Streik in Wolfsburg: Kein Essen an Schulen und Kitas

Am Donnerstag wird in Wolfsburg gestreikt – zu Lasten der Kinder. Denn die Küchen an Wolfsburgs Schulen und Kitas bleiben kalt. Darüber informiert der Verdi Bezirk Region Süd-Ost-Niedersachsen in einer Pressemitteilung. Die Gewerkschaft hat für Donnerstag, 1. Juni, die Beschäftigten der Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH (Wollino) zum ganztätigen Warnstreik aufgerufen – nachdem mehrere Verhandlungsrunden zu keiner Einigung geführt haben.

Ziel sei es, den Forderungen der Beschäftigten nach mehr Lohn und Gehalt Nachdruck zu verleihen. Sie fordern von ihrem Arbeitgeber 600 Euro mehr Gehalt für die nächsten zwölf Monate, heißt es in der Mitteilung. Am Freitag, 2. Juni, gehen die Verhandlungen in die nächste Runde.

Gewerkschaft Verdi ruft zum Warnstreik auf: Mehr Lohn für Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH gefordert

„Die knapp 130 Beschäftigten der Wolfsburger Schulverpflegung, eine Tochtergesellschaft der Stadt Wolfsburg, sorgen täglich an über 40 Standorten dafür, dass Kinder und Jugendliche in den Kitas und Schulen der Stadt Wolfsburg ihr Mittagessen erhalten“, teilt die Gewerkschaft mit. Weiter: „Viele Beschäftigte bei der Wollino arbeiten in Teilzeit, verdienen teilweise nicht mehr als den Mindestlohn.“

Die Lohnlücke zum öffentlichen Dienst soll verringert werden. Außerdem soll das Einstiegsgehalt spürbar über dem Mindestlohn sein. „Die Kolleg*innen müssen sich entscheiden, ob sie ihr Auto tanken, um zur Arbeit zu kommen, oder ob das Abendessen kleiner ausfällt. Das ist dramatisch!“, wird Verdi-Gewerkschaftssekretär Christopher Schmitz zitiert.

Deshalb ist es das erklärte Verhandlungsziel, die Lohnlücke zum öffentlichen Dienst zu verringern und ein Einstiegsgehalt spürbar über dem Mindestlohn durchzusetzen. „Wir begrüßen ausdrücklich die angebotene pauschale Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie in gleicher Höhe auch für die Teilzeitbeschäftigten“, so Verdi-Verhandlungsführer Michael Aschenbach „Aber was uns die Arbeitgeberseite drüber hinaus angeboten hat, gleicht die Reallohnverluste nicht aus und ist in weiten Teilen völlig unzureichend.“

So reagiert die Stadt Wolfsburg auf den Warnstreik bei Wollino

Bislang ist laut Stadt Wolfsburg nicht bekannt, wie viele Beschäftigte sich am Streik beteiligen. Die Schulverpflegungsgesellschaft sei Mittwochmittag von Verdi per E-Mail informiert worden und habe die Mitteilung umgehend an die Schulen und Kitas, die von Wollino verpflegt werden, weitergegeben. Außerdem habe es eine Info an die Eltern über Mensa-Max gegeben.

Es sei unsicher, an welchen Standorten die Verpflegung aufrechterhalten werden kann, so die Stadt. „Daher wurden die Schulen und Kitas darum gebeten, die Erziehungsberechtigten über die Notwendigkeit, ihren Kindern eine Verpflegung für den morgigen Tag mitzugeben, zu informieren“, teilte die Stadtpressestelle auf Anfrage mit. Mit den Ganztagsstandorten würden im Laufe des Tages Abstimmungen erfolgen, ob und wie weit eine zusätzliche Verpflegung erforderlich ist. An den weiterführenden Schulen stehe ein eingeschränktes Angebot über die Verpflegungsautomaten zu Verfügung. Die Gebühr für die ausfallende Verpflegung wird den Erziehungsberechtigten erstattet, heißt es seitens der Stadt.

