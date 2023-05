Glasfaserausbau Wobcom beginnt mit dem Glasfaserausbau in Reislingen

Die Stadtwerke Wolfsburg und die Wobcom haben mit dem gemeinsamen Spatenstich den Glasfaserausbau in Reislingen Süd/West und am Windberg begonnen. Nach Beendigung der Planungs- und Vorbereitungsphase werden für mehr als 1200 Gebäude die infrastrukturellen und technischen Voraussetzungen gelegt, um das Breitbandnetz nutzen zu können.

„Hier wird der letzte Stadtteil in Wolfsburg eigenwirtschaftlich mit dem gigabitfähigen Internet der Wobcom verbunden,“ erklärte Geschäftsführer und Stadtwerke-Vorstand Frank Kästner laut einer Pressemitteilung. Die Vorbereitungen seien abgeschlossen, so dass der Ausbau in Reislingen beginnen könne, ergänzte Stadtwerke-Bauleiter Sven Bublitz.

Es werden Leerrohre verlegt und Glasfaserkabel eingeblasen

Anfang Mai fanden die ersten Baustelleneinrichtungen statt, jetzt geht es mit den Tiefbautrassen weiter. Es werden Leerrohre verlegt und Glasfaserkabel eingeblasen, auf einer Länge von mehr als 31 Kilometern. Mehr als 50 Prozent der Haushalte haben sich laut Mitteilung für einen schnellen Internetanschluss entschieden. Die Tiefbaumaßnahmen sollen bis Januar 2024 abgeschlossen sein.

Die Firma Kuhlmann übernimmt in Reislingen Süd/West und Windberg den Tiefbau sowie in Reislingen Süd/West auch die Montage. Die Firma Axians ist für die Montage auf dem Windberg verantwortlich. Die Bauüberwachung der gesamten Baumaßnahmen liegt in den Händen der entricon GmbH, einem Tochterunternehmen der Stadtwerke.

Baufirmen melden sich vor dem Baustart bei den Anwohnern

Die Baufirmen melden sich laut Pressemitteilung vor dem Baustart bei den Anwohnern, um die Arbeiten anzukündigen und den Bauablauf auf den Grundstücken zu besprechen. Während die Baumaßnahmen in den Straßenzügen laufen, könnten Interessenten noch einen Glasfaseranschluss zu Sonderkonditionen buchen, heißt es abschließend. Infos bei der Wobcom, Telefon (0 53 61) 8911 555.

