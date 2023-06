Erdbeersaison startet: Hier gibt’s in Wolfsburg frische Erdbeeren

Wolfsburg. Erdbeeren zum Selbstpflücken oder gemütlich am Verkaufsstand holen: In Wolfsburg gibt es viele Möglichkeiten, an die Frucht zu kommen. Eine Übersicht.

Die Erdbeersaison beginnt: In Wolfsburg können Erdbeer-Liebhaber die roten Früchte endlich wieder selbst pflücken oder kaufen. Was auf den Feldern zu beachten ist und wann die Verkaufsstände im Stadtgebiet geöffnet haben, lesen Sie hier.

Hier können Sie Erdbeeren in Wolfsburg selbst pflücken

Frische Erdbeeren zum Selbstpflücken gibt es bei Erdbeer Gummert in Reislingen an der Reitsportanlage. Geöffnet ist die Plantage täglich von 8 bis 19 Uhr. Adresse: Alter Kirchweg 99

Wer keine Lust hat, Erdbeeren selbst zu pflücken, kann sich bei den Verkaufsständen bedienen. Der Stand an der Porschestraße öffnet montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr. In Vorsfelde an der Kirche hat der Stand montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Frische Erdbeeren gibt es in Fallersleben vor Biewendt montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr. Am E-Werk in Fallersleben werden Erdbeeren montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 15 Uhr verkauft.

Erdbeerfeld Jembke-Brackstedt ist täglich geöffnet

Auch auf dem Erdbeerfeld Jembke-Brackstedt, nahe der Brackstedter Mühle, gibt es wieder frische Erdbeeren. Heike Schulze öffnet das Erdbeerfeld täglich von 7 Uhr bis 18 Uhr – zumindest solange ausreichend Erdbeeren da sind. Auch ein Verkaufsstand ist dann vor Ort geöffnet.

Adresse: Zum Kühlen Grunde

Weitere Verkaufsstände gibt es in Jembke auf dem Edeka-Parkplatz täglich von 8 bis längstens 18 Uhr, in Weyhausen gegenüber von Lidl von 8.30 Uhr bis längstens 18 Uhr sowie in Rühen von 9 bis längstens 18 Uhr. Geöffnet sei immer so lange der Vorrat reicht.

Papes Gemüsegarten bietet Erdbeeren in Ehmen und Heiligendorf an

Auch Papes Gemüsegarten bietet in diesem Jahr wieder die leckere Frucht an. Der Verkaufsstand in Ehmen ist täglich ab 8.30 Uhr geöffnet. Von Montag bis Freitag schließt der Stand um 18 Uhr, Samstag um 16 Uhr und Sonntag um 13 Uhr.

In Heiligendorf werden Freitag, Samstag und Sonntag Erdbeeren von 7.30 bis 12 Uhr verkauft. Laut Papes Gemüsegarten können die Öffnungszeiten auch mal abweichen, da der Verkauf an regionalen und saisonalen Produkten hängt.

Erdbeersaison startet in Wolfsburg und Umgebung

Auch wenn es im Supermarkt mittlerweile fast das ganze Jahr Erdbeeren gibt, wird die Erdbeer-Saison sehnlichst erwartet. Je nach Wetter kann die Saison schon im Mai beginnen. Die Hauptsaison liegt jedoch im Juni und Juli.

Außerhalb der Saison kommen die Früchtchen laut Nabu unter anderem aus Marokko, Ägypten, Israel, Neuseeland, Mexiko und Spanien. Das erfordere einen großen logistischen Aufwand, denn nach Deutschland werden sie per Lkw oder Flugzeug gebracht. Vielmehr sorge der Erdbeer-Anbau aber für Probleme mit der Wasserversorgung: Denn in Spanien werden laut Nabu 80 Prozent des Trinkwasservorrats für die Landwirtschaft genutzt.

