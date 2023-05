Thomas Will IV. ist der Große Schützenkönig von Wolfsburg

Thomas Will der IV. – so heißt der neue Große König des Wolfsburger Schützenfestes 2023. Dabei ist der 35-Jährige erst seit einem Jahr Mitglied im Wolfsburger Schützenverein. „Aber ich wollte unbedingt zeigen, dass ich das Sportgerät beherrsche, und mich beweisen. Das Schießen war sehr aufregend, sehr spannend und hat mir großen Spaß gemacht und am Ende habe ich die Nerven behalten“, sagt der Wolfsburger, der sich zum ersten Mal in seinem Leben einem solchen Wettbewerb gestellt hatte. Mit Martina Badtke wurde nach Thomas Schneider (2022) eine Frau Volkskönigin.

Thomas Will (vorn) ist der neue Große König von Wolfsburg. Foto: regios24/Lars Landmann

Thomas Will IV ist der neue Große König von Wolfsburg

Mit ihren neun Jahren war Angeline an der Fanfare das jüngste Mitglied des Fanfarenzugs „Elche“. Die Vorsfelder marschierten zum vierten Mal unter der Leitung von Dirigent Frank Becker vorweg, spielten Stücke wie „California Beach“ und „Blue Ballon“, als die Schützen auf‘s Schlossgelände einzogen, um die Majestäten auszurufen, ihre Scheiben und Amtsketten in Empfang zu nehmen, die Trinksprüche aufzusagen und sich dann ganz traditionell auf der Freitreppe für‘s Gruppenfoto zu positionieren.

Zum Wohl: Die Schützen um den neuen König Thomas Will (links) stoßen auf ein gelungenes Schützenfest an. Foto: regios24/Lars Landmann

Vorsfelder Fanfarenzug begleitet die Schützen zum Schloss Wolfsburg

„Das 71. Schützenfest war das erste Fest ohne Pandemieauflagen. Es tut unserer Gesellschaft gut, jetzt wieder zu feiern, sich bewegen zu können“, zog Stefan Wolters Bilanz. Der Schützenoberst zollte seinem „tollen Team“ Dank: „Ohne Euch wäre ich verloren.“ Und hoffte – als er den zinnenen Becher hob –, „dass wir nächstes Jahr hier stehen und ein friedvolles Europa haben“.

Oberbürgermeister Weilmann verspricht Schützen weiterhin Unterstützung

Auch Oberbürgermeister Dennis Weilmann blickte auf ein „wunderschönes Schützenfest“ zurück: „Endlich ist mal wieder die Leichtigkeit zu spüren, die wir alle so sehr vermisst haben.“ Das Stadtoberhaupt sagte deshalb auch für das nächste Haushaltsjahr zu, die „finanzielle Unterstützung für das Schützenfest auf ihren Ursprung“ zurückzuführen. Als Grund nannte er die „riesenpositive Ausstrahlung für unser Wolfsburg auf die ganze Region: Das Fest ist ein Magnet für Besucher von Hannover bis Magdeburg.“

Die Würdenträger des Schützenfestes:

Großer König: Thomas Will IV.

1. Ritter: Michael Eigenseher

2. Ritter: Wolfgang Schulze

1. Bestmann: Frank Eckstein

2. Bestmann: Michael Schulze

3. Bestmann: Thomas Schneider

Damenkönigin: Margot Wenk

1. Prinzessin: Birgit Grohs

2. Prinzessin: Wan-Chun Chen

Jugendkönigin: Hams Alek

1. Prinzessin: Ney Al-Eek

2. Prinzessin: Julie Steinke

Volkskönigin: Martina Badtke

Beim Mannschaftsschießen siegte die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte vor dem Förderverein Tiergehege Wolfsburg. Bester Einzelschütze wurde Rouven Todtenhöver von der Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte. Foto: Schützengesellschaft Wolfsburg

Team-Shooting:

1. Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte

2. Förderverein Tiergehege Wolfsburg

3. Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte

Bester Einzelschütze: Rouven Todtenhöver, Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte

Die Sieger des Schausteller-Schießens: Bei den Frauen gewann Lena Franz vor Ulrike Marris und Coleen Dannehl. Bei den Männern siegte Stefan Franz vor Rick Paßquali und Mike Rosenstedt. Foto: Schützengesellschaft Wolfsburg

Schausteller-Schießen 2023:

Frauen:

1. Lena Franz

2. Ulrike Marris

3. Coleen Dannehl

Männer:

1. Stefan Franz

2. Rick Paßquali

3. Mike Rosenstedt

