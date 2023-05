Warmenau wird an das Fernwärmenetz angeschlossen

Jetzt im Mai startet die LSW mit dem mehrjährigen Erschließungsprojekt zur Fernwärmeversorgung des Ortsteils Warmenau. Die Erschließung der Ortschaft erfolgt laut einer Mitteilung der LSW abschnittsweise in offener Bauweise und umfasst im ersten Bauabschnitt den Straßenzug „Am Haselborn“.

Vier Bauabschnitte bis 2026 geplant

Mit dem Ausbau der Fernwärmeinfrastruktur in Warmenau würden alle zum Fernwärme-Konzessionsgebiet der Stadt Wolfsburg gehörenden Stadt- und Ortsteile mit Fernwärme versorgt. „Mit Hinblick auf die kommunal zu erreichenden Energie- und Klimaziele steht die LSW, als Tochter der 100-prozentig kommunalen Stadtwerke Wolfsburg AG, gerne in der Verantwortung, sich den kommenden Herausforderungen der Energiewende zu stellen“, so LSW-Geschäftsführer Dr. Frank Kästner. Für den Wärmesektor bedeute dies, dass insbesondere die leitungsgebundene Fernwärmeversorgung einen hervorgehobenen Beitrag leisten werde, so Kästner weiter.

Aktuell plane die LSW – in Abhängigkeit der Kundennachfrage –, Warmenau in insgesamt vier Bauabschnitten sukzessiv bis 2026 zu erschließen. Im ersten Bauabschnitt werden demnach rund 950 Meter Fernwärmeleitung verlegt. Dazu sei es notwendig, die Straße „Am Haselborn“ ab Montag, 15. Mai, bis voraussichtlich Ende August voll zu sperren. Daraus resultierende neue Verkehrsänderungen würden entsprechend ausgeschildert. Unmittelbar betroffene Anwohner würden im Vorfeld informiert.

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) regelt der LSW zufolge alle wesentlichen Vorgaben zum Klimaschutz an Neu- und Bestandsbauten. Der Anschluss Warmenaus an das Fernwärmenetz sei demnach für den Ort und seine Bürgerinnen und Bürger ein zukunftsweisender Schritt. „Die Auflagen werden stetig verschärft, das GEG schränkt künftig den Einbau von Öl- und Kohleheizungen erheblich ein. Wir möchten sicherstellen, dass die Grundversorgung in Warmenau im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben weiterhin gewährleistet bleibt“, argumentiert Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns für den Ausbau des Ortes mit Fernwärme. Im Vorfeld führte die LSW der Mitteilung zufolge eine Bürgerbefragung und Informationsveranstaltungen zum Anschluss an das Fernwärmenetz durch.

Aktuell informiert der Wärmeversorger die Anwohner des zweiten Bauabschnitts über die Anschlussmöglichkeiten. Fragen können Interessierte an die E-Mail-Adresse fernwaerme-warmenau@lsw.de richten.

red

