Brisante Verfolgungsfahrt auf der A2 – Flüchtiger rammt Streife

Gleich zwei BMW-Fahrer haben in der Nacht zu Samstag auf der A2 versucht, einer Polizei-Kontrolle zu entkommen.

Im ersten Fall missachtete ein Mann die Haltesignale des Streifenwagens an der Anschlussstelle Rennau und versuchte die Beamten dann zu täuschen: Der Fahrer des 5er BMW gab erst vor, zu halten, eher er dann im letzten Moment doch wieder auf die Autobahn lenkte und mit hoher Geschwindigkeit flüchtete.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und informierten weitere Funkstreifenbesatzungen.

Flucht endet in Wolsdorf mit einem Unfall

An der Anschlussstelle Helmstedt West verließ der flüchtige BMW die Autobahn und entfernte sich weiter über die Landstraße. In der Ortschaft Wolsdorf fuhr er dann in einen Funkstreifenwagen der Polizei Helmstedt und kam zum Stehen. Der 31-jährige polnische Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall verletzt, konnte durch Polizeibeamte aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde durch Rettungskräfte ins Klinikum Helmstedt gebracht.

Kurz darauf, gegen 4 Uhr am Samstagmorgen, sollte der Fahrer eines BMW X6 auf der A2 in Richtung Berlin kontrolliert werden. Auch dieser flüchtete, verließ die Autobahn an der Ausfahrt Alleringersleben und baute in der Ortschaft Eilsleben (Kreis Börde) einen Unfall. Von hier aus flüchtete der Fahrzeugführer weiter zu Fuß. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Im Einsatz befanden sich mehrere Funkstreifenwagen der Autobahnpolizei Braunschweig, der Polizei Wolfsburg/Helmstedt und der Polizei Sachsen-Anhalt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen unerlaubtem Fahrzeugrennen und KfZ-Diebstahl. Die Ermittlungen dauern an.

red

