Vorsfelde: Beherztes Eingreifen verhindert größere Schäden

In Vorsfelde konnte ein Brand in einem Buswartehäuschen verhindert werden. Die Feuerwehr löschte die Glutnester in dem angezündeten Zeitungshaufen ab.

Das hätte schlimmer enden können. Nur weil ein Busfahrer und eine zufällig vorbeifahrende Angehörige der Feuerwehr beherzt handelten, blieb es beim Brand einer Bushaltestelle in Vorsfelde bei einem überschaubaren Sachschaden.

Zeugen haben Personen an der Haltestelle beobachtet

Die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde wurde am Freitag gegen 23.12 Uhr über Anrufe in der Leitstelle Wolfsburg-Helmstedt darüber informiert,dass es an einer Bushaltestelle stark brenne. Große Flammen und kaputte Scheiben wurden gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr fuhr mit ihrem Hilfeleistungslöschfahrzeug und 7 Einsatzkräften unter Leitung des Gruppenführers Tom Michael zur Bushaltestelle. „Es waren vor Ort keine starke Flammenbildung mehr zu sehen, denn ein Busfahrer und eine zufällig vorbeifahrende Feuerwehrkameradin haben die Flammen bereits mit Feuerlöscher eingedämmt und fast vollständig abgelöscht. Auch sind keine Scheiben durch die Hitze geplatzt“, heißt es im Einsatzbericht. Die Feuerwehr kontrollierte den angezündeten Zeitungshaufen, zog diesen auseinander und löschte kleine Glutnester noch ab. Die Straßenreinigung musste hinzugezogen werden, da die Haltestelle stark verschmutzt wurde. Die Polizei Wolfsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen, da es Zeugen gibt, die Personen an der Haltestelle gesehen haben.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de