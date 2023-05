In Wolfsburg heißt es jetzt: Tausche Tomate gegen Salbei

Wolfsburg. Es gibt nun eine Pflanzentauschbox des Stadtmuseums am Schloss Wolfsburg. Das hat es damit auf sich. So kann jeder mitmachen.

Zum Start der Gartensaison bietet das Stadtmuseum im M2K ein neues Angebot: Ab Mai können Hobbygärtner und -gärtnerinnen ihre überzähligen Pflanzen zur Pflanzentauschbox am Schloss Wolfsburg bringen. Egal ob Gemüse-Setzlinge oder geteilte Sommerstauden, überzählige Pflanzen können einfach in einem beschrifteten Topf in der Pflanzentauschbox vor dem Museum abgestellt werden, teilt die Stadt Wolfsburg mit. „Gern kann man sich dafür eine andere Pflanze mitnehmen. Die Funktionsweise der Pflanzentauschbox ist angelehnt an die in Wolfsburg bereits zahlreich vertretenen offenen Bücherschränke. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Stadtmuseums im M2K übernehmen die Pflege der Naturschönheiten“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit und zur Begrünung

„Der Klimawandel ist auch in Wolfsburg längst angekommen. Als modernes Stadtmuseum werfen wir auch einen Blick auf die Herausforderungen der Gegenwart. Mit diesem Angebot möchten wir einen kleinen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit und zur Begrünung unserer Stadt leisten. Außerdem ist das Schloss mit seinem grünen Umfeld der ideale Ort für dieses Pilotprojekt. Jetzt kann man hier bei einem Spaziergang den wunderbaren Schlosspark genießen und sich ein Stück Natur auch gleich mit nach Hause nehmen“, erläutert Museumsleiterin Monika Kiekenap-Wilhelm die Aktion. Die Idee zu der Tauschbox sei ihr bereits im letzten Jahr bei der Arbeit im eigenen Garten gekommen. „Das Team war sofort Feuer und Flamme für die Idee. Jetzt sind wir gespannt, wie die Tauschbox angenommen wird,“ ergänzt Kiekenap-Wilhelm.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Im Oktober soll die Pflanzentauschbox wieder abgebaut werden und die Aktion im neuen Jahr gegebenenfalls wiederholt werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de