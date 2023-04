Makramee und Keramik: Kunstmarkt im Wolfsburger Jugendhaus Ost

Keramik, Makramee, Schmuck und Kunstdrucke: Handgefertigtes von jungen Menschen aus Wolfsburg und der Region wird am Samstag, 6. Mai, beim Kunstmarkt im Jugendhaus Ost in Wolfsburg angeboten.

Keramik, Makramee, Schmuck und Kunstdrucke: Handgefertigtes von jungen Menschen aus Wolfsburg und der Region werden am Samstag, 6. Mai, beim Kunstmarkt in Wolfsburg angeboten. Bereits zum dritten Mal lädt das Wurzelwerk ins Jugendhaus Ost im Walter-Flex-Weg ein.

Bereits im Spätsommer und Winter vergangenen Jahres haben Linda Krüger und Leonie Matt einen Kunstmarkt in der Volkswagenstadt organisiert, heißt es in einer Mitteilung. Die beiden aus Wolfsburg stammenden Frauen teilen die Leidenschaft zum Töpfern und gestalten im Rahmen der Initiative Wurzelwerk das Stadtgeschehen ihrer Heimatstadt mit.

12 Hersteller beim Kunstmarkt in Wolfsburg

Gemeinsam mit Philipp Rose vom Jugendhaus Ost veranstalten sie nun den nächsten Kunstmarkt. Neben Keramik, Kunstdrucken, Schmuck und Makramee werden im Jugendhaus Ost in der Zeit von 12 bis 16 Uhr weitere handgefertigte Objekte von 12 Herstellerinnen und Herstellern aus der Umgebung angeboten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

„Auch in diesem Jahr möchten wir der jungen kreativen Szene in Wolfsburg wieder einen Tag widmen. Die vergangenen Kunstmärkte haben gezeigt, dass die Idee, Handgemachtes und Regionales stärker in den Fokus zu rücken, bei Menschen aus Wolfsburg großen Anklang findet“, sagt Leonie Matt. „Viele Besucher sind positiv überrascht, wenn sie sehen, was für ein kreatives Potenzial in Wolfsburg herrscht. Auch wir Aussteller genießen den Austausch und die Vernetzung untereinander und es macht total Spaß, mit unterschiedlichen Menschen über kreative Leidenschaften ins Gespräch zu kommen.“

Der Eintritt ist kostenlos. Das Jugendhaus Ost ist barrierefrei zugänglich. Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

red

