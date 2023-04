Wolfsburg erhält zwei neue Bäume am Tag des Baumes

Mörse/Brackstedt. In Mörse und in Brackstedt helfen Kinder beim Einpflanzen einer Eiche und einer Buche. Als Dank gab es eine Überraschung.

Am 25. April ist der Internationale Tag des Baumes. Aus diesem Anlass trafen sich Erwachsene und Kinder unter anderem in Mörse und Brackstedt, um Bäume zu pflanzen und so ein Zeichen zu setzen.

So trafen sich Schülerinnen und Schüler der Grundschule Mörse, um eine Säuleneiche zu pflanzen. „Opa Willi“ vom Arbeitskreise „Unser Dorf hat Zukunft“ erläuterte zu Beginn, was zu beachten ist, um einen Baum zu pflanzen, heißt es in der Mitteilung. Auch Christin Rothe und Frank Hocke vom Ortsrat sowie Ulf Geffers von der Dorfgemeinschaft packten mit an.

So war nach kurzer Zeit, der von der Baumschule Lieven gespendete Baum in der Erde. Zwei Pfähle sollen dem jungen Baum Halt geben. Als Dank für ihre Arbeit erhielten die Kinder noch eine Tüte mit einer Blumenwiesenmischung.

Brackstedter Förderkreis spendet Blutbuche

In Brackstedt spendete der Förderkreis (BFK) ein große Blutbuche. Der Baum wurde auf dem Friedhof gepflanzt. Neben den Akteuren des BFK halfen auch Mitglieder des Kirchenvorstandes, Pastor Mathias Rothkirch und Kinder der Kita Brackstedt.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

„Die Kinder waren nicht nur mit Schaufeln und Gießkannen sehr aktiv, sondern trugen auch zwei Lieder vor, die von Bäumen und Vögeln handelten“, heißt es in der Mitteilung. Belohnt worden seien sie für ihren Einsatz mit Äpfeln, Walnüssen, etwas Süßem und einem Buch über Bäume.

In Brackstedt wurde eine schon größere Blutbuche auf den Friedhof gepflanzt. Foto: Privat

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de