Weilmann empfängt Besuch aus den USA in Wolfsburg

Besuch aus Übersee: Oberbürgermeister Dennis Weilmann empfing eine Delegation aus Wolfsburgs Freundschaftsstadt Chattanooga, USA. Neben Gesprächen mit Weilmann, VW-Personalvorstand Gunnar Kilian, Stadtrat Jens Hofschröer sowie Vertretern der Stadt Hamm und der Industrie- und Handelskammer Wolfsburg besichtigte die US-amerikanische Delegation um Bürgermeister Tim Kelly auch Wolfsburg.

Zum Programm gehörten unter anderem eine Rathausführung, eine Besichtigung der Markthalle und ein Besuch der VW-Arena. „Austausch und Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene sind wichtige Eckpfeiler, um unsere Städte zukunftsfähig aufzustellen“, sagt Weilmann. In vielen Bereichen stünden Kommunen auf der ganzen Welt vor denselben Herausforderungen. „Wir können voneinander lernen, um gemeinsam Antworten auf die Fragen von morgen zu finden“, so der Oberbürgermeister.

Wolfsburg und Chattanooga arbeiten zusammen

Wolfsburg und Chattanooga sind gemeinsam mit der Stadt Hamm Teil des Projektes „Urban Diplomacy Exchange“. Zwischen den Städten findet ein Wissensaustausch und eine Zusammenarbeit zu nachhaltiger Verkehrsinfrastruktur und klimafreundlicher Stadtentwicklung statt. Teil des Projektes sind auch Fachaustausche.

Im Anschluss an die Eröffnungskonferenz in Washington, D.C. im Oktober besuchten Fachdelegationen aus Wolfsburg und Hamm die Stadt Chattanooga. Das Projekt wird im Auftrag des Auswärtigen Amts durchgeführt sowie gefördert und von der Servicestelle „Kommunen in der Einen Welt“ (SKEW) von Engagement Global in Kooperation mit dem Deutschen Städtetag umgesetzt.

