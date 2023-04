Wolfsburg. Das „Ferdinands“ in Alt-Wolfsburg feiert Einjähriges – und setzt auf verschiedene Gäste. Leiter Christian Fuchs hat noch viele Ideen.

Bitte Platz nehmen: Gastronom Christian Fuchs offeriert im Ferdinands 50 Sitzplätze. Der Einrichtungsstil ist modern und frisch, mit viel Holz und in den Farben Dunkelblau, Petrol, Creme, Gold und Braun gehalten.

Gastronomie Wie das „Ferdinands“ in Alt-Wolfsburg weiter punkten will

„Wir sind bemüht, im ,Ferdinands’ in einer Wohlfühlatmosphäre besondere Momente zu schaffen, nicht ohne Grund führen wir den Zusatz ,Kitchen & Soul’ im Namen“, sagt Betriebsleiter Christian Fuchs. Gerade hat das Restaurant in der Neuen Reihe 5 in Alt-Wolfsburg einjähriges Bestehen gefeiert – mit Live-Musik und einem Sechs-Gänge-Menü.

Ja, das „Ferdinands“ hat sich vom anfänglichen reinen Lieferservice (den es immer noch gibt) zum stylischen Restaurant gemausert: Hier können nicht nur 50 Gäste auf Polster-Stühlen an Holztischen mit floraler Deko und kleinen „güldenen“ Lampen in der Mitte Platz nehmen. Der Einrichtungsstil ist modern, mit viel Holz und in den Farben Dunkelblau, Petrol, Creme, Gold und Braun gehalten, auf dem Boden liegen sandfarbene Fliesen.

Hier kommen auch ausgefallene Kreationen auf dem Teller. Beispielsweise Seeteufel mit Kohlrabigemüse, Fregola-Risotto an Rotweinbutter oder veganes rotes Linsen-Curry. Aktuell gibt’s zudem eine Spargelkarte. Zum Dessert werden Popcorn-Eis mit Himbeer-Mousse und Rhabarberragout oder vegane „Birne Helene“ serviert.

Zusammenarbeit mit Vinothek Anders

Überhaupt: Vegetarische und vor allem vegane Gerichte sind immer zu finden. Fuchs: „Drei von fünf Vorspeisen sind momentan vegan.“ Alle zwei, drei Monate wechselt die Karte. Dazu werden passende Weine eingeschenkt – vom Weißen Burgunder aus der Pfalz über einen italienischen „Negroamaro F“ mit intensiver purpurroter Farbe bis hin zum Grünen Veltliner aus Österreich. Hier arbeitet Fuchs mit Jutta Anders von der gleichnamigen Vinothek zusammen. Im Laufe des Jahres sollen in dieser Kooperation auch ein Wein- und ein Grappa-Tasting mit korrespondierenden Menüs angeboten werden.

Fuchs, der Restaurantfachmann im Forsthaus Heiligenberg in Bruchhausen-Vilsen gelernt hat, legt vor allem Wert auf regionale Zutaten. Gerade erst hat sich die Zusammenarbeit mit der Klostergärtnerei Riddagshausen etabliert – aus Braunschweig beziehen die Wolfsburger vor allem ausgefallene

In dem kleinen Eichenfass, in dem vorher Sherry gelagert war, hat Christian Fuchs Gin, Wermut und Campari eingefüllt: „Daraus entsteht Negroni.“ Foto: Lars Landmann / regios24

Gemüsesorten wie gelbe oder lila Möhren. „Eigens für uns wird jetzt in der Gartenanlage Grünkohl angebaut, den wir dann im kommenden Jahr das erste Mal beziehen werden“, erläutert der 33-Jährige. Spargel bezieht der Gastronom, der das „Ferdinands“ zusammen mit Daniel Delic führt, übrigens vom Spargelhof Kuhls in Neubokel.

Cocktails als Leidenschaft

Das Restaurant kann aber auch für geschlossene Gesellschaften gebucht werden – dann haben maximal 60 Personen Platz. „Wir können auf fast jeden Gästewunsch eingehen“, versichert Fuchs. Zur Taufe eine Hüpfburg für die kleinen Gäste? Zum Grill-Event auf der Terrasse beim Junggesellenabschied ein Bierwagen? Kein Problem. Bei wärmeren Temperaturen haben sowieso regulär etwa 40 Personen Platz auf der Terrasse – hier plant das Duo auch wieder an zwei Sommer-Abenden ein Grill-Buffet mit Live-Musik. „Wir sind am Wochenende sehr gut frequentiert, da lohnt es sich zu reservieren“, sagt Fuchs.

Woran das liegt? „Zu uns kann man im Jeans und Sneakern und auch im kleinen Schwarzen kommen. Zudem werden wir im Netz durchweg für unseren guten Service gelobt“, antwortet der zertifizierte Barkeeper. Da Cocktails seine heimliche Leidenschaft sind, hat er am 28. Februar in ein kleines Eichenfass, in dem vorher Sherry gelagert war, Gin, Wermut und Campari eingefüllt: „Daraus entsteht Negroni, den serviere ich auf Eis mit einer Orangen-Zeste. Sehr lecker.“

Fuchs gesteht: „Ich bin sehr zielstrebig, ich möchte, dass die Dinge funktionieren, laufen, packe darum auch oft selbst mit an. Und deshalb bin ich erst zufrieden, wenn wir ein bisschen mehr von dem erreichen, was der Gast erwartet.“

Öffnungszeiten der Küche: Dienstag bis Samstag 11.30 bis 14 und 17.30 bis 22 Uhr. Infos unter www.facebook.com/ferdinands.Restaurant, Bestellungen unter (05361) 3793949.

