Wolfsburg: Mann ohne Fahrerlaubnis rauscht gegen mehrere Autos

Im Wolfsburger Stadtteil Laagberg sind in der Nacht zu Samstag mehrere im Schlesierweg geparkte Autos zum Teil erheblich beschädigt worden. Ein 20-jähriger Wolfsburger gab gegenüber der Polizei an, „Mist gebaut zu haben“. Wie sich herausstellte, hatte der Mann das Auto seines Vaters – ohne dessen Wissen – genommen und eine Runde um den Block gedreht.

Dabei sei er „etwas zu schnell“ durch den Schlesierweg gefahren, habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei in die geparkten Autos gerauscht. Die Unfallmeldung traf bei den Beamten gegen 3.15 Uhr ein.

Der Mann gab an, nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stellten die Polizisten fest, dass er unter Drogeneinfluss und leicht alkoholisiert war. Im Wolfsburger Klinikum wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den 20-Jährigen sind nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Polizist deckt Trunkenheitsfahrt in Wolfsburg in Freizeit auf

Am Samstagabend gegen 18.19 Uhr meldete ein Polizeibeamter, welcher sich zu dieser Zeit nicht im Dienst befand, eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Wolfsburg. Ihm war ein silberfarbenes Auto aufgefallen, welches in starken Schlangenlinien über die Frankfurter Straße in Richtung Detmerode fuhr.

Der Polizist folgte dem Wagen bis in die Straße Stemmelteich. Nachdem der Fahrer sein Auto geparkt hatte, sprach der Beamte den 37-Jährigen an und verständigte zudem die zuständige Polizei.

Die im Dienst befindlichen Beamten stellten vor Ort fest, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Im Wolfsburger Klinikum wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

red

