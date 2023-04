Feste in Wolfsburg Volks- und Schützenfest in Fallersleben: zurück zu den Wurzeln

Das ist eine handfeste Überraschung: Das Volks- und Schützenfest kehrt zurück zu den Wurzeln – die Traditionsveranstaltung steigt nach 15 Jahren erstmals wieder auf dem Festplatz am Windmühlenberg! Das ist aber längst nicht alles, die Verantwortlichen haben dem Fest zur 418. Auflage eine Rundumerneuerung verpasst.

„In rund zehn Wochen wollen wir in Fallersleben zum 418. Mal wieder das Volks- und Schützenfest feiern“, kündigte Ortsbürgermeister André Schlichting in seinem Ende März verschickten April-Infobrief an. Und verriet: „Auf Empfehlung der Arbeitsgruppe Schützenfest und Beschluss des Ortsrates werden wir nach vielen Jahren das Fest wieder auf dem Schützenplatz feiern.“

Das Fallersleber Volks- und Schützenfest zieht nach 15 Jahren wieder zurück auf den Schützenplatz am Windmühlenberg. Foto: Darius Simka/regios24 (Archiv)

Schützenfest-Organisatoren verkünden weitreichende Veränderungen

Tags darauf folgte die Einladung zum Pressegespräch, in dem die Organisatoren nächste Woche über das von der Stadt ausgerichtete Fest informieren wollen. Einzelheiten waren jedoch schon der Einladung zu entnehmen, beispielsweise, dass vom 15. bis 18. Juni gefeiert wird – also traditionell in der dritten Woche nach Pfingsten und wie vor Corona wieder vier Tage lang.

Weiter schrieben der Ortsbürgermeister und Jörg Moser als Sprecher der Arbeitsgruppe Schützenfest in ihrer Einladung bezüglich der Großveranstaltung, die 2022 nach zweimaligem Ausfall wegen der Corona-Pandemie erstmals wieder – in abgespeckter Form – gefeiert wurde: „Hierzu zeichnen sich weitreichende Veränderungen wie z. B. Veranstaltungsort, Zeitraum, Feuerwerk, Umzug, … ab.“

In der Feldmark am Fallersleber Neubaugebiet Kleekamp setzte Schützenkönig Andreas Kiene (hockend) mit seinem Kabinett und vielen Ex-Majestäten ein Namensschild an seiner Königseiche. Foto: regios24/Lars Landmann

Volks- und Schützenfest in Fallersleben wieder vier Tage lang

Auf Nachfrage wollte der Ortsbürgermeister am Freitag noch keine weiteren Details verraten – er wollte dem Pressegespräch nicht vorgreifen. Er sagte nur so viel: „Wir werden zurückgehen auf vier Tage und wieder einen Eröffnungsabend haben, an dem sich der alte König noch einmal präsentieren kann. Und wir sind intensiv in der Planung für einen guten, qualitativ hochwertigen Umzug.“

Am Nachmittag traf sich Schützenkönig Andreas Kiene samt Ministern und vielen früheren Majestäten, um die von der Stadt Wolfsburg gepflanzte Königseiche zu begutachten und eine Namensplakette aufzustellen. Es ist das erste Königsbäumchen, das nicht mehr am vorherigen Standort am Mittellandkanal an der so genannten Königschaussee gepflanzt wurde. Die neue Allee entsteht nun südwestlich des Neubaugebiets Kleekamp. Auf Vorschlag des Schützenkönigs soll sie künftig Königspromenade heißen, entschied die Runde nachmittags.

Schützenkönig begießt Königseiche am Neubaugebiet Kleekamp

„Der Standort ist nicht schlecht mit dem Blick weit über Fallersleben“, befand Friedrich-Wilhelm Schlichting. Er sei von der Stadt sehr kurzfristig zugewiesen worden. Begossen wurde das junge Bäumchen nicht nur mit Sülfelder Korn, sondern auch mit Kölsch – weil der Schützenkönig Köln-Fan ist.

„Ich persönlich verspreche mir davon, dass die Leute das Fest auf dem Schützenplatz besser wahrnehmen.“ Dort seien auch Freibad und Sportanlagen. „Und da oben geht mehr, da können wir mehr Fahrgeschäfte aufbauen“, sagte AG-Sprecher Jörg Moser zum neuen alten Schützenfest-Standort. Auch er wollte noch keine Details nennen, sagte aber, dass es durchaus kontroverse Diskussionen gegeben habe.

Positive Facebook-Reaktionen auf Fest-Rückkehr zum Schützenplatz

2008 gab es das Fallersleber Volks- und Schützenfest zum bis dato letzten Mal auf dem Schützenplatz am Windmühlenberg. Seit 2009 war dann immer in der Altstadt gefeiert worden, zunächst mit den großen Veranstaltungen im Hoffmannhaus und im Alten Brauhaus. Seit 2013 wurde dann stets ein Festzelt aufgebaut, in dem Kommers, kleines und großes , Gottesdienst und mehr stattfanden.

Dass das Fest einst runter in die Altstadt verlegt worden war, hatte im Wesentlichen damit zu tun, dass es für die Verantwortlichen immer schwieriger geworden war, einen Festzeltwirt zu finden. Die Wirte hatten mangelnden Zulauf beklagt und das auch darauf zurückgeführt, dass nicht konsequent alle Veranstaltungen im Zelt stattfanden.

Auf Facebook gab es schon viele positive Reaktionen, nachdem dort bereits Ende März die Information aus dem Infobrief gepostet worden war, dass nach langer Pause wieder auf dem Schützenplatz gefeiert werden soll. „Yeah, wie in alten Zeiten...“, schrieb eine Userin und eine andere: „Da wo das Fest hingehört.“

