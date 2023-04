Wolfsburg. Der Verkauf für das 49-Euro-Ticket in Wolfsburg läuft seit vergangener Woche. Wo gibt es das Ticket? Wo gilt es? Wir beantworten viele Fragen.

Mobilität in Wolfsburg Deutschlandticket für 49 Euro: Das müssen Wolfsburger wissen

Seit 3. April läuft der Verkauf des Deutschlandtickets – auch in Wolfsburg. Offiziell gültig ist die Fahrkarte allerdings erst ab Mai.

Für 49 Euro im Monat können Fahrgäste mit dem Deutschlandticket nicht nur in Wolfsburg und der Region mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren, sondern bundesweit Busse, S-Bahnen, Straßenbahnen, U-Bahnen und den Regionalverkehr nutzen.

Hier finden Wolfsburgerinnen und Wolfsburger die wichtigsten Fragen und Antworten zu der Fahrkarte.

Der Vorverkauf für das Deutschlandticket hat begonnen: Seit vergangener Woche ist das 49-Euro-Ticket auch in Wolfsburg und unserer Region erhältlich. Gültig sind die Fahrkarten allerdings erst ab 1. Mai.

Mit dem Nachfolger des 9-Euro-Tickets können Wolfsburgerinnen und Wolfsburger dann deutschlandweit unbegrenzt alle Busse, Straßen-, S- und U-Bahnen sowie Züge des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs nutzen. Wo gilt das Deutschlandticket? Wo ist es in Wolfsburg erhältlich? Was ist zu beachten? Wir beantworten alle wichtigen Fragen zu der Fahrkarte.

Was kostet das Deutschlandticket?

Das Deutschlandticket (D-Ticket) kostet in der Regel monatlich 49 Euro und ist für den jeweiligen Kalendermonat gültig. Die Fahrkarte gibt es ausschließlich im Abonnement, das monatlich kündbar ist. Das Ticket ist auch als Jobticket erhältlich und kann durch Arbeitgeber bezuschusst werden. Lesen Sie dazu:49-Euro-Ticket- Regionale Unternehmen ziehen Zuschuss in Betracht

Ist die Fahrkarte auf andere Personen übertragbar?

Nein. Das 49-Euro-Ticket ist eine personalisierte Fahrkarte. Sie hat einen Namenseintrag und ist auch nur in Kombination mit einem Lichtbildausweis – zum Beispiel dem Personalausweis – gültig.

Wo gibt es das Deutschlandticket in Wolfsburg?

Das Deutschlandticket ist seit dem 3. April erhältlich und ab Mai gültig. Das Ticket wird digital als Handyticket über die Smartphone-App der Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) verkauft. Aber etwa auch die Deutsche Bahn bietet den Fahrschein an. Ein Kauf an Automaten hingegen ist anders als beim 9-Euro-Ticket nicht vorgesehen.

Wer kein Smartphone hat, erhält das Deutschlandticket in Wolfsburg übergangsweise bis 31. Dezember auch als Papierfahrschein und ab 1. April 2024 dann als Chipkarte. Dazu das Ticket online auf der Homepage des Verkehrsverbunds Region Braunschweig (VRB) unter www.vrb-online.de/deutschlandticket bestellen.

Alternativ gibt es etwa im Service-Center der WVG am Nordkopf einen Bestellschein. Diesen müssen Interessenten an die Abo-Zentrale des Verkehrsverbunds senden. Die Adresse lautet: Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH, Abo-Zentrale, Am Hauptgüterbahnhof 28, 38126 Braunschweig. „Bitte beachten Sie, dass Ihre Bestellung bis zum 20. des Monats vor dem gewünschten Startmonat bei der Abo-Zentrale vorliegen muss“, informiert die WVG auf ihrer Internetseite.

Über die WVG-App ist die Fahrkarte auch im laufenden Kalendermonat erhältlich. Der monatliche Preis beträgt dann immer 49 Euro, auch wenn das Ticket zum Beispiel am 15. Mai per Smartphone bestellt wird.

Was müssen Stammkunden tun?

Anders als beim 9-Euro-Ticket vergangenen Sommer werden in der Regel nicht alle Abonnements der WVG automatisch umgestellt. Abonnenten haben aber auf dem Postweg bereits Informationen zum 49-Euro-Ticket und zu einem möglichen Wechsel erhalten.

Müssen Fahrgäste das Deutschlandticket jeden Monat neu kaufen?

Nein, denn im Gegensatz zum 9-Euro-Ticket ist das D-Ticket nur im Abo erhältlich. Das heißt, wenn es nicht gekündigt wird, läuft es automatisch weiter.

Wie kann ich das 49-Euro-Ticket kündigen?

Das Deutschlandticket ist monatlich kündbar. Stichtag ist der 10. des Monats mit Wirkung zum Ende des Monats. Weitere Informationen zur Kündigung gibt es unter www.wvg.de.

Wo ist das Deutschlandticket gültig?

Das Ticket gilt – wie der 9-Euro-Vorgänger – für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Wolfsburg, der Region und ganz Deutschland. Für 49 Euro pro Monat können Fahrgäste ab Mai alle Busse, Bahnen und Züge des Nah- und Regionalverkehrs der teilnehmenden Unternehmen nach Belieben nutzen. Achtung: Ausgenommen ist der Fernverkehr der Deutschen Bahn – also ICE- oder IC- beziehungsweise EC-Züge, aber auch Fahrten mit Flixtrain und Flixbus sind nicht abgedeckt. Lesen Sie dazu auch:Deutschlandticket- Wo es gilt und welche Ausnahmen es gibt

Im VRB-Gebiet, zu dem auch das Wolfsburger Stadtgebiet gehört, können Fahrgäste das Ticket etwa auch für den Anrufbus nutzen.

In welcher Klasse dürfen Fahrgäste das Ticket nutzen?

Das Deutschlandticket gilt ausschließlich für die Fahrt in der 2. Klasse. Aber: Wer in der 1. Klasse reisen möchte, kann voraussichtlich ab Mai einen Zuschlag buchen, wie die WVG auf ihrer Internetseite schreibt. Der Zuzahlungspreis richtet sich laut den Angaben nach der jeweiligen Preisstufe. Das 49-Euro-Ticket kann innerhalb des VRB-Gebietes, zu dem Wolfsburg zählt, auch mit einem IC/EC-Zuschlag kombiniert werden. Dieser ist direkt bei der Deutschen Bahn erhältlich. Aber Achtung: „Beide Upgrades gelten nur im VRB-Gebiet“, informiert die WVG.

Können Fahrgäste weitere Personen mitnehmen?

Mit dem D-Ticket dürfen Kinder bis einschließlich fünf Jahre kostenlos mitfahren. Kinder ab sechs Jahren brauchen eine eigene Fahrkarte. Wer regelmäßig Familie und Freunde mitnehmen möchte, kann voraussichtlich ab Mai das Upgrade „D-Ticket Mitnahme“ buchen. Für 10 Euro im Monat können Fahrgäste im VRB-Gebiet dann einen weiteren Erwachsenen sowie bis zu drei Kinder bis einschließlich 14 Jahre oder auch ein Fahrrad mitnehmen. Diese Mitnahme gilt montags bis freitags allerdings erst ab 19 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ganztägig. Weitere Infos dazu gibt es hier.

Und was ist mit Hunden und Fahrrädern?

Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss ein Zusatzticket lösen – ähnlich wie beim 9-Euro-Ticket. Eine Fahrradtageskarte kostet für einen Tag 2,60 Euro, es gibt auch eine günstige 8er-Fahrradtageskarte. Alternativ lässt sich das Upgrade „D-Ticket Mitnahme“ buchen (siehe oben). Die Mitnahme eines Hundes ist im VRB-Gebiet grundsätzlich kostenlos.

Ausführliche Informationen rund um das Deutschlandticket findet interessierte Fahrgäste entweder unter www.wvg.de oder www.deutschlandticket.de.

