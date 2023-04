Wolfsburg. Viel zu lachen gibt es am 23. Mai. Dann ist Komische Nacht in Wolfsburg. Hier finden Sie alle Comedians und Veranstaltungsorte.

Sie treten bei der Komischen Nacht in Wolfsburg auf (von links nach rechts und oben nach unten): Johannes Floehr, Dr. Pop, Christin Jugsch, Lara Ermer, Luka Marija, Martin Niemeyer und Götz Frittrang.

Veranstaltungen Komische Nacht in Wolfsburg – Sieben Comedians treten auf

Johannes Floehr, Dr. Pop, Christin Jugsch, Lara Ermer, Luka Marija, Martin Niemeyer und Götz Frittrang wollen bei der 23. Komischen Nacht in Wolfsburg die Lachmuskeln strapazieren. Der Comedy-Marathon findet am Dienstag, 23. Mai, an sieben Spielorten statt. Die ersten Locations sind bereits ausverkauft.

Für das Café Schrill, das Lido im Kulturzentrum Hallenbad, den Lindenhof Nordsteimke und das Restaurant „Zum Tannenhof“ gibt es keine Tickets mehr. Knapp werden auch die Karten für die Club Lounge im Strike. „Wer dabei sein möchte, sollte sich jetzt schnellstmöglich Tickets sichern für die Bar Celona und das Occhipinti-Restaurant“, empfiehlt die veranstaltende Agentur „Mit uns kann man reden“.

In jedem Lokal treten bis zu fünf Comedians jeweils für 20 Minuten auf. Das Publikum muss also nicht von einem Ort zum anderen ziehen, um verschiedene Künstler sehen zu können – das übernehmen die Auftretenden.

Komische Nacht in Wolfsburg: Erste Spielorte sind ausverkauft

Sie werden folgendermaßen angekündigt: Christin Jugsch ist in einer Idylle zwischen Kühen und Korn aufgewachsen und hat früh erkannt: Das Leben hat keinen höheren Sinn. Die Weißweinschorle in der einen, die Fernbedienung in der anderen Hand, sucht sie immer wieder nach dem Zweck ihres eigenen Daseins.

Dr. Pop kann mit einem Doktortitel ernsthaft Popmusik machen, außerdem Comedy und Kabarett. Er nimmt sein Publikum mit in die berauschend komische Welt der Musik.

Dr. Pop erklärt Musik – Christin Jugsch sucht Sinn des Lebens

Götz Frittrang kratzt am Tellerrand der Gesellschaft, und sein Suppenlöffel ist schmutzig. Für manche, über und für die er schreibt, ist er ein Traum – für andere ein Alptraum.

Johannes Floehr ist zwei Meter groß und von Beruf Satiriker, Slam-Poet, Autor und Twitter-König. „Also, mir gefällt das Programm richtig gut“, lässt sich der Krefelder zitieren, „aber ich habe es ja auch leicht, schließlich bin ich genau mein Humor.“

Luka Marija spielt Verstecken – Martin Niemeyer mit Ideen

Lara Ermer hat Power, Bühnenpräsenz, weiß zu fesseln mit Stimme, Mimik, Artikulation und mit dem, was sie zu sagen hat. War sie zu Beginn noch für Lyrik bekannt, hat sie mittlerweile ein breites Spektrum an Stilrichtungen erschlossen.

Luka Marija ist 25, wie die meisten in seinem Alter. Wenn ihm langweilig ist, spielt er meistens Verstecken auf der Bühne. Weil er aber zwei Meter groß ist, findet ihn das Publikum allerdings immer sehr gut.

Martin Niemeyer zweifelt sich neurotisch und mit trockenem Witz durch den Alltag und überrascht mit originellen Lösungsansätzen, die alle das Potenzial haben, aus einer eigentlich ganz gewöhnlichen Situation eine echte Krise zu machen.

Komische Nacht steigt in Wolfsburg am 23. Mai

Die Komische Nacht beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist, je nach Lokal, ab zirka 18 Uhr. Karten für den Comedy-Marathon gibt es in den teilnehmenden Locations und im Internet unter www.komische-nacht.de.

Die Reihe findet in zirka 50 deutschen Städten statt. Sie bietet mehr als 200 Künstlern und Künstlerinnen regelmäßig eine Bühne. Bekannt durch Auftritte im Quatsch Comedy Club, bei Nightwash oder von früheren Auflagen des Comedy-Marathons, sorgen die Comedians, Kabarettisten und Komiker für einen gelungenen Abend bei Essen und Getränken.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de