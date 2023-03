„Nackt“ in Braunschweig: Der neue Super-Stromer von VW

Bisher sah man den ID.7 von VW nur gut verpackt auf Fotos oder bei Pressevorführungen. Die Limousine aus dem Segment der oberen Mittelklasse ist das bisherige Premiummodell der Elektrofamilie ID. Der ID.7 ist das zweite Modell, das Volkswagen als Weltauto nach dem ID.4 auflegt und in den Regionen USA, Europa und China anbieten wird. Einem Leser unserer Zeitung gelang nun in Braunschweig das Kunststück, das Auto ohne Camouflage-Lackierung zu fotografieren.

Die Abrundung des E-Modellportfolios nach oben

„Mit dem neuen ID.7 runden wir unser E-Modellportfolio nach oben hin ab. Die Limousine wird Top-Technik und Qualität bieten. Der ID.7 ist eines von zehn neuen E-Modellen, die wir bis 2026 auf den Markt bringen. Unser Ziel: In jedem Segment für unsere Kundinnen und Kunden das passende Angebot zu haben“, beschreibt VW-Markenchef Thomas Schäfer den Stellenwert des Modells, das in der zweiten Jahreshälfte zuerst in China auf den Markt kommen wird. Leser Hans-Otto Kruse fackelte nicht lange, als er das weiße Versuchsfahrzeug an der Ecke Löwenwall/Leonhardtstraße erblickte. Ein echter Glücksschuss.

