Soziales in Wolfsburg Barrierefreiheit am Allersee Wolfsburg muss wohl noch warten

Die alte Toilette am Nordufer soll abgerissen und durch eine rollstuhlgerechte ersetzt werden. Aber laut Verwaltung wohl nicht mehr dieses Jahr. Yannik Spyra vom Beirat für Inklusion und Teilhabe (BIT) muss immer darauf hoffen, dass der Kolumbianische Pavillon geöffnet hat. Dort gibt es eine barrierefreie Toilette (Archiv).

Wolfsburg. Die barrierefreie Toilette am Allersee wird es dieses Jahr wohl nicht geben. Auch der Aufzug am Fallersleber Schloss ist noch in der Ferne.