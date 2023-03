Wolfsburger Café Rizzos hat neue Besitzer – Neuer Name gesucht

Die Sonne Italiens einfangen und direkt in ihrem Café scheinen lassen wollen Sedat Kurtulus und Giovanni Carboni. Die beiden Geschäftsmänner haben das ehemalige Rizzos-Café in der Goethestraße 51 übernommen. Dieses hatten Cinzia Rizzo und ihr Mann Mauro Rizzo-Garziano im September 2019 komplett renoviert und neu ausgestattet, jetzt aber nach gut drei Jahren überraschenderweise aufgegeben.

„Wir wollen die Piazza Italia im Herzen Wolfsburgs neu beleben und mit italienischem Flair füllen“, sagt das Duo. Sedat Kurtulus, der in der Türkei geboren wurde und als 19-Jähriger nach Deutschland kam, sich ehrenamtlich im Türkischen Kultur- und Bildungsverein engagiert, und heute die beiden Spielhallen in der Daimler- und in der Borsigstraße besitzt, kann auf eine mehrjährige Erfahrung in der Wolfsburger Gastronomie zurückblicken, war der 52-Jährige doch einst der Besitzer der legendären Hühner-Rudi-Grills und führte zusammen mit dem ehemaligen Fußballspieler des VfL Wolfsburg, Frank Greiner, die Diskothek Casablanca.

„Mir war sofort klar, dass wir hier etwas ganz Besonderes schaffen können“

Tief in der italienischen Szene in der VW-Stadt verwurzelt ist Giovanni Carboni, seit 2020 Vorsitzender des USI Lupo Martini, davor 18 Jahre lang der Vize des Fußballvereins. Der 53-Jährige, der beste Kontakte zum Centro Italiano und zur Italienischen Konsularagentur pflegt, wurde in Lecce in Süd-Italien geboren und kam als Fünfjähriger nach Wolfsburg. Heute ist er selbstständiger Industrievertreter für italienische, spanische und seit kurzem auch für türkische Zulieferer des Volkswagenwerkes. Es war nachts um 1.30 Uhr, als sein Freund Sedat ihm eine Whatsapp schrieb und ihn aufforderte, das Inserat eines Kleinanzeigenportals zu lesen, dass das Interieur des Rizzos zu verkaufen sei. „Mir war sofort klar, dass wir hier etwas ganz Besonderes schaffen können, eine Bar, ein Café, nach unseren Wünschen formen können“, sagt Giovanni Carboni.

Schon gestern wurden die Fensterscheiben mit blauer Industrie-

folie beklebt, ab heute starten die Renovierungsarbeiten, die gut vier Wochen dauern sollen, so dass dann hoffentlich Anfang/Mitte Mai eröffnet werden kann. Die neue Optik soll modern-mediterran gestaltet werden, mit viel Beton. Die terrakottafarbenen Bodenfliesen werden weichen und durch sandfarbene ersetzt. Und auch die Bäder werden aufwendig saniert, erhalten große Spiegel, graue Fliesen und werden mit viel Holz ausgestattet, so dass sich „vor allem die Ladys“ wohlfühlen. Die Umrandung der Bar soll so erhöht werden, dass daraus ein Tresen wird, an dem man künftig auf Barhockern sitzen kann. Im Hintergrund werden Regale an der Wand angebracht, in denen die Flaschen aufbewahrt werden. Es wird drinnen 50 und auf der Terrasse noch einmal so viele Sitzplätze geben. Fässer, die parallel zur Goethestraße aufgestellt werden, laden zum Verweilen im Stehen ein. Öffnungszeiten: An sieben Tagen die Woche von 9 bis 24 Uhr.

Zu essen wird es Antipasti und nachmittags italienischen Kuchen geben

„Wir werden typische italienische Getränke, wie Cocktails mit Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks oder mit Limoncello, Aperol Spritz, Birra Moretti und Weine anbieten“, verrät Sedat Kurtulus. Zu essen wird es Antipasti und nachmittags italienischen Kuchen geben, zudem Frühstück mit italienischen Brötchen, Schinken, Mortadella und Käse. Beliefert wird das neue Café von Ennepi in Kästorf. Die Kaffeebohnen beziehen die zwei direkt von Ionia Kaffee aus Catania, Sizilien.

Wie das neue Café heißen soll, dafür dürfen die Wolfsburger ab heute auf Instagram unter https://www.instagram.com/barpiazzaitaliawolfsburg Vorschläge unterbreiten. Die Top Ten kommen in die engere Auswahl, der Sieger erhält 500 Euro. Einsendeschluss ist Ostersonntag, 9. April.

Bedingung: Der Name muss „absolut italienisch klingen“ und sofort bei Jung und Alt eine positive Assoziation auslösen. „Wir sind sehr gespannt. 33 Vorschläge von Freunden liegen uns schon vor“, berichtet das Duo.

Im Lokal soll es an jedem Freitag Live-Musik geben

Freitags soll’s immer Live-Musik geben, unter anderem von Claudio Calandra auf der Gitarre, samstags werden DJs auflegen. Giovanni Carboni: „Wir wollen eine super Stimmung und entspannte Atmosphäre.“

Wenn’s läuft, planen die beiden weitere Aktionen, wie ein italienisches einwöchiges Sommerfest und einen italienischen Weihnachtsmarkt auf der Piazza.

